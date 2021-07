Já não havia tantas mortes por covid-19 desde 18 de março

Rita Salcedas Hoje às 14:06, atualizado às 14:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista tem mais 3396 casos de covid-19 e 20 mortes, o número de vítimas mais alto desde 18 de março. Recuperaram da doença 4128 pessoas. O Norte volta a ser a região com mais novos infetados.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste sábado dá conta de 3396 novos infetados, o que eleva para 950 434 o total de casos confirmados desde março de 2020. O número de hoje reflete uma diminuição do número de casos tanto face a sexta-feira, quando foram contabilizados 3794 contágios, como em relação ao sábado passado, dia em que houve 3677 infeções.

Desde o balanço de ontem, a pandemia provocou mais 20 vítimas mortais em Portugal, elevando o saldo de mortes por covid-19 no país para 17 284 - trata-se de o número de óbitos mais alto desde 18 de março, quando morreram 21 pessoas. Dez das vítimas foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo e sete no Norte, com a região Centro, o Alentejo e o Algarve a lamentarem uma morte cada.

No que diz respeito a internamentos, há menos 20 doentes do que no balanço anterior, estando hoje, ao todo, 835 pessoas a receber acompanhamento hospitalar, 181 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais três do que ontem.

Por outro lado, o número de recuperados aumentou 4128, havendo atualmente 52 782 doentes ativos (menos 752 do que no anterior relatório). E mais de 82 mil pessoas estão em vigilância pelas autoridades de saúde.

Norte é a região com mais casos pelo segundo dia seguido

PUB

Depois de, na sexta-feira, a maioria dos novos casos ter sido registada no Norte, como já tinha acontecido no domingo e segunda-feira passados, a região volta, este sábado a contabilizar a maior parte dos novos casos (1286) - apenas mais seis do que Lisboa e Vale do Tejo (1280). No Centro, há mais 302 doentes, no Alentejo 151 e no Algarve 276. Madeira e Açores têm mais 29 e 72 casos, respetivamente.