Jamila Madeira prometeu reforço do SNS em noite eleitoral

Será uma das 22 caras novas nas secretarias de Estado: Jamila Madeira vai ser a nova secretária de Estado Adjunta da Saúde, sucedendo a Francisco Ramos. Na noite eleitoral, prometeu o reforço do SNS e o lançamento do Hospital Central para o Algarve.

Jamila Madeira foi eleita pela primeira vez para o Parlamento há 20 anos. Um ano depois era também eleita líder da Juventude Socialista, sucedendo a Sérgio Sousa Pinto. Em 2004, decide não se recandidatar à liderança da JS mas ruma a Bruxelas, onde foi eurodeputada até 2009. De regresso ao Parlamento nacional, em 2018, depois da renovação forçada na bancada após as saídas para o Governo de João Galamba e João Torres, Jamila subiu e foi um dos oito vice-presidente do grupo parlamentar. Nas eleições, foi cabeça de lista pelo círculo do Algarve.

"Trabalharemos afincadamente, assumindo que a nossa prioridade é a Saúde", frisou na noite eleitoral, após a eleição de cinco deputados socialistas por Faro. A futura secretária de Estado assumiu logo nessa noite um compromisso para os próximos quatros anos.

"Assumimos um compromisso, que é a continuação do desenvolvimento do serviço Nacional de Saúde (SNS) na região. Isso faz-se em várias vertentes, Mais médicos e enfermeiros, reequipamento das unidades hospitalares existentes, reforço e requalificação das unidades de cuidados de saúde primários que são muito importantes para as populações", prometeu ao jornal Barlavento na sede do PS na noite eleitoral.

Licenciada em Economia e mestre em Finanças, natural de Loulé, Jamila sucede a Francisco Ramos, que ocupou o cargo em cinco governos desde 1997.