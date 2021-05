João Galamba arrasa progama da RTP "Sexta às 9"

Hoje às 22:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, terá classificado o programa "Sexta às 9", da RTP1, como "estrume" e "coisa asquerosa".

A declaração do governante foi, alegadamente, publicada este sábado à tarde no Twitter, em resposta a um comentário de um utilizador desta rede social.

"Todas as semanas abro uma garrafinha do @joaogalamba e sento-me a ver o estrume por ele produzido", terá escrito o utilizador, partilhando um link do episódio do programa sobre o caso Zmar.

Ao que João Galamba, de acordo com o Observador, respondeu: "Lamento, mas estrume só mesmo essa coisa asquerosa que quer ser considerada "um programa de informação". Mas se gosta desse caso psicanalítico em busca da sua expiação moral, bom proveito".

Não é a primeira vez que o secretário de Estado critica o programa da estação pública. Porém, o tweet foi retirado.