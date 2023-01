João Galamba é o novo ministro das Infraestruturas, Marina Gonçalves da Habitação

JN Hoje às 17:10, atualizado às 17:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro propôs, esta segunda-feira, os atuais secretários de Estados João Galamba e Marina Gonçalves, para as funções de ministro das Infraestruturas e de ministra da Habitação, respetivamente. Até aqui, Galamba era secretário de Estado do Ambiente e da Energia (sob tutela do ministério do Ambiente), ao passo que Marina Gonçalves desempenhava a função de secretária de Estado da Habitação (no ministério que Pedro Nuno Santos deixou agora de liderar). O primeiro-ministro fala ao país às 18.30 horas.

Com esta opção, o líder do executivo propõe ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a separação das pastas das Infraestruturas e da Habitação, áreas que até agora foram acumuladas pelo ministro cessante Pedro Nuno Santos.

"O presidente da República aceitou a proposta do primeiro-ministro da criação do Ministério das Infraestruturas e do Ministério da Habitação, por divisão do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, e aceitou a proposta do primeiro-ministro de nomeação de João Saldanha de Azevedo Galamba, como ministro das Infraestruturas, e de Marina Sola Gonçalves, como Ministra da Habitação", pode ler-se em nota publicada esta segunda-feira no site da Presidência.

PUB

João Galamba tem desempenhado as funções de secretário de Estado do Ambiente e da Energia, enquanto Marina Gonçalves tem exercido o cargo de secretária de Estado da Habitação.

Duas escolhas do "núcleo duro" socialista

Ambas as escolhas pertencem ao "núcleo duro" do PS. Nascido em 1976, em Lisboa, João Galamba foi eleito deputado pela primeira vez em 2009, aos 33 anos. Desempenhou a função de secretário de Estado Adjunto e da Energia do segundo Governo de António Costa, entre 2019 e 2022. No atual Executivo era, até aqui, secretário de Estado do Ambiente e da Energia, tendo tido o tema quente do hidrogénio sob a sua tutela.

Galamba é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, tendo concluído a parte letiva do doutoramento em Ciência Política na London School of Economics. Trabalhou no Banco Santander de Negócios, na consultora DiamondCluster International, na Presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e na Unidade de Missão para os Cuidados Continuados Integrados.

Foi ainda coordenador dos deputados do PS na Comissão de Orçamento e Finanças e desempenhou o cargo de vice-presidente do grupo parlamentar socialista.

Já Marina Gonçalves torna-se, aos 34 anos, a ministra mais nova do atual Executivo. Foi deputada entre 2019 e 2020, tendo nessa altura sido escolhida por Pedro Nuno Santos para secretária de Estado da Habitação. Substituiu Ana Pinho, que saiu por motivos pessoais.

Nascida em Caminha, a nova ministra da Habitação licenciou-se em Direito, em 2010, pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Tornou-se mestre em Direito Administrativo pela mesma Faculdade, em 2013. Exerceu advocacia até 2015, quando, aos 27 anos, se tornou assessora do gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Foi, também, assessora do grupo parlamentar do PS.

Entre março de 2018 e outubro de 2019, desempenhou funções de chefe de gabinete, primeiro do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e, depois, do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

No Parlamento, foi vice-presidente da bancada do PS, tendo acompanhado as áreas da habitação, do trabalho e da Segurança Social.