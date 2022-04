Jorge Braz é embaixador do Alto Tâmega com "orgulho e responsabilidade"

Selecionador nacional de futsal vai ajudar a promover a região que inclui os concelhos de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.

O selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, regressou esta terça-feira "atrás das fragas", como ele gosta de dizer, para se tornar no primeiro embaixador do Alto Tâmega. Se já antes não se cansava de elogiar as suas origens transmontanas, agora ainda vai insistir mais na promoção da região que engloba seis concelhos: Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.

"Que enorme responsabilidade!", exclamou Jorge Braz após receber o troféu de embaixador das mãos de Amílcar Almeida, presidente da Câmara de Valpaços, que nesta altura é também presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega. "Podem contar comigo para afirmar a identidade desta região e de forma competitiva", prometeu o campeão do Mundo e bicampeão da Europa pela seleção nacional de futsal.

"Esta distinção aumenta o valor e o reconhecimento da região do Alto Tâmega", assumiu Amílcar Almeida, falando também em nome dos restantes cinco colegas. Seis autarcas que Jorge Braz vê como "um exemplo". Fitando-os, exclamou: "Que exemplo aqui está do que é ter objetivos comuns e vencer as adversidades em equipa!". E acrescentou: "Toda a gente sabe o orgulho que tenho na simplicidade das gentes desta região".

É uma região no norte do distrito de Vila Real, onde sobressai a qualidade da água, o termalismo, o fumeiro, a carne, o azeite, o vinho, a floresta, o granito e muitos outros produtos agropecuários, para além dos atrativos naturais, patrimoniais e culturais.

Atitude de vitória

O nome do Alto Tâmega passa agora a estar ainda mais associado a Jorge Braz que promete ter sempre uma atitude de vitória, que "só tem significado quando é alicerçada em princípios e valores", como os que adquiriu na terra onde cresceu e viveu, "atrás das pedras", e onde é preciso "demostrar que isso não é sinal de fraqueza".

O selecionador nacional retribuiu a gratidão demostrada pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega com a entrega ao presidente da Câmara de Valpaços de dois cachecóis dos títulos de campeão mundial e de bicampeão europeu de futsal.

Amílcar Almeida não revelou quais serão os próximos embaixadores. "Ainda não temos mais ninguém neste momento, mas serão pessoas que honrem a nossa região, que não esqueçam as suas raízes e contribuam para a visibilidade que desejamos para o nosso território", salientou.

"Esforço enorme para não chorar de emoção"

A mãe de Jorge Braz, Judite Gomes, não faltou à homenagem feita ao filho e assumiu que fez "um esforço enorme para não chorar de emoção". "Acho que ainda veio uma lagrimazinha", brincou. Nascido em Edmonton (Canadá), Jorge Braz deu os primeiros toques na bola em Sonim, freguesia de Valpaços, de onde eram naturais os pais. Foi guarda-redes do Grupo Desportivo de Chaves, clube onde se formou e chegou a jogador sénior. Foi depois na Universidade do Minho que, em 1997, começou o seu percurso como treinador de futsal. Está ligado às seleções de futsal desde 2008 e comandou a seleção principal na conquista dos títulos europeus e mundial.