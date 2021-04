Jorge Coelho. Costa "chocado" e Marcelo lembra influência no país

Hoje às 20:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-dirigente socialista e antigo ministro Jorge Coelho morreu esta quarta-feira, vítima de um AVC, aos 66 anos. O primeiro-ministro, o presidente da República e outras figuras próximas do homem e político reagem com "choque" e tristeza à notícia.

António Costa "muito chocado" com morte de amigo que era "uma força da natureza"

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, disse estar "muito chocado" com a notícia da morte de Jorge Coelho. Costa, que foi colega de Coelho no Governo de António Guterres, expressou as "profundas condolências" à mulher e à filha do companheiro de partido, um "amigo de todas as gerações do PS".

Costa recordou o antigo governante como "uma força da natureza" que "ajudou a reerguer o PS" durante os "anos duros de oposição" da década de 90. "Foi quase uma espécie de braço direito do engenheiro António Guterres na construção da alternativa e da nova maioria em 1995", recordou. Uma vez no Governo, desempenhou as suas funções de forma "exemplar".

Marcelo recorda homem com "uma influência muito importante da vida nacional"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recordou Jorge Coelho como alguém que "nunca tendo exercido a liderança partidária, de que sempre fugiu, esteve sempre próximo dos centros de poder e influenciou a vida do país". Para Marcelo, Jorge Coelho foi um homem de "perspicácia analítica, espírito combativo, às vezes polémico, mas de grande afabilidade e de abertura a todos os quadrantes e a todo o tipo de realidade".

PUB

O Presidente da República salientou o "contributo singular para a democracia portuguesa" que foi a demissão de Jorge Coelho após a tragédia de Entre-os-Rios. "Assumiu em plenitude a responsabilidade política pelo que se tinha passado sem uma dúvida, sem uma hesitação ou subterfúgio".

Marcelo disse estar "em choque" e reconheceu alguém que "criou laços pessoais que ultrapassavam as barreiras do seu partido". "Teve uma influência muito importante da vida nacional".

Guterres lembra "admirável servidor da causa pública" e um "amigo muito querido"

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou-se "chocadíssimo" com a notícia da morte de Jorge Coelho, seu "amigo muito querido".

António Guterres, secretário-geral do PS entre 1992 e 2002, afirma que Jorge Coelho "foi um admirável servidor da causa pública, um político de extraordinária inteligência e dedicação". "Mas, acima de tudo, Jorge Coelho foi um amigo muito querido que me acompanhou em momentos decisivos da minha vida e face ao qual tenho uma enorme dívida de gratidão", frisa o secretário-geral das Nações Unidas.

Uma morte que António Guterres considera que, para si, era "impensável, pois a sua alegria, o seu entusiasmo e a sua força interior eram uma verdadeira personificação da vida".

Guterres, em declarações à SIC Notícias, focou também o lado mais privado de Coelho: "uma grande perda para o país, mas, sobretudo, para os amigos, que eram muitos", agora, "todos desolados", pois o também antigo dirigente do PS "enchia uma sala, contava estórias fabulosas".

"Era um amigo queridíssimo, um homem que me acompanhou em momentos decisivos da minha vida, perante o qual tenho uma dívida de gratidão que jamais poderia pagar. Estou chocadíssimo. Era a alegria de viver, com uma força interior... era a personificação da vida. Saber que ele morreu é algo que eu nem sequer consigo assentar", afirmou Guterres.

"Foi o meu braço-direito na organização do PS, campanhas eleitorais, no percurso que levou o PS ao Governo, depois foi elemento valioso, sempre ao meu lado, nos momentos bons e nos momentos difíceis, sempre com extraordinária capacidade de ação", descreveu.

Questionado sobre o a tragédia da queda da ponte de Entre-os-Rios, há 20 anos, o antigo chefe de executivo recordou as declarações de Coelho na ocasião quando disse que "a culpa não pode morrer solteira, sou o ministro da pasta e tenho de me demitir".

"Só prova a enorme dignidade que ele tinha. Eu achava que ele não tinha nada a ver com aquilo e até me custou muito que saísse, mas ele era um homem de princípios, irredutível, e foi uma decisão que, naturalmente, respeitei e só fez aumentar a minha admiração por ele", contou Guterres.

Ferro Rodrigues chocado com perda de amigo "solidário" e "sobrevivente"

O presidente da Assembleia da República e ex-líder socialista, Ferro Rodrigues, mostrou-se chocado e muito triste com a morte do seu amigo e camarada Jorge Coelho.

"Recebo, com choque e muita tristeza, a notícia do falecimento de Jorge Coelho, um amigo de há longas décadas. Homem bom e solidário, foi sempre alguém que se bateu por causas, em especial pela democracia e pela igualdade. Foi também um sobrevivente, com quem aprendi a enfrentar as adversidades", lê-se em nota de Ferro Rodrigues.

"Neste momento tão difícil, quero endereçar à sua família, em especial à sua mulher, filhos e netos, e aos muitos amigos que deixa, de todos os quadrantes políticos, as mais sentidas condolências", lê-se ainda no breve texto.

Rui Rio lamenta "profundamente" e envia condolências ao PS e família

O presidente do PSD, Rui Rio, recordou o antigo ministro Jorge Coelho como uma "pessoa afável e de excelente trato", lamentando "profundamente" a sua morte.

"Lamento profundamente o súbito desaparecimento de Jorge Coelho, pessoa afável e de excelente trato, com quem eu tinha uma agradável relação pessoal. Presto-lhe sentida homenagem e envio as minhas condolências à sua família e ao Partido Socialista", escreveu Rio, numa publicação na sua conta oficial da rede social Twitter.

Também o PSD, numa nota de pesar, expressou "consternação" com a notícia da morte de Jorge Coelho, que "a todos apanhou de surpresa".

"Figura marcante do panorama político nacional e do Partido Socialista, Jorge Coelho dedicou grande parte da vida ao serviço público, tendo sido ministro Adjunto, ministro da Administração Interna, ministro da Presidência e do Equipamento Social nos governos de António Guterres. Posteriormente, a sua carreira passou também pelo mundo empresarial", recordam os sociais-democratas.

Lobo Xavier lembra "legião de amigos" de Jorge Coelho, com quem falou esta tarde

Em declarações à SIC Notícias, António Lobo Xavier disse que tinha falado ao telefone com o amigo esta tarde. "Estou chocado e comovido, fui apanhado com a noticia a meio de uma viagem. Falei com ele por volta das 13.30 horas, pareceu-me bastante bem, combinámos almoços proximamente com o elenco da Quadratura", afirmou.

"O Jorge Coelho tem uma legião de amigos, e neste sentido eu sou apenas mais um que privou com ele, no programa e em situações empresariais", disse Lobo Xavier, recordando o lado de grande inteligência, o lado "beirão" e a enorme lealdade com os amigos. "O símbolo realmente de uma pessoa com sensibilidade e tolerância, respeito pelos outros. Recordo-o como um amigo dedicado, com provas de lealdade. Com o Jorge Coelho a amizade significava uma amizade seria e um culto zeloso", recordou.

Maria de Belém recorda proximidade "profissional e familiar"

Maria de Belém recorda que o antigo colega de governo e militante do PS acompanhou-a em diversos períodos da sua vida política, com grande proximidade não só profissional, como familiar.

Era "um amigo excecional", disse em declarações à SIC Notícias, lembrando que conheceu Jorge Coelho no primeiro governo de Guterres e criaram uma "amizade sólida" desde então.

"Era uma pessoa extraordinariamente bem formada", disse ainda, lembrando o episódio da demissão enquanto ministro na sequência da queda da ponte de Entre-os-Rios. "Isso marcou o que deve ser feito em política", disse, sublinhando que era uma pessoa "com enorme devoção às causas" e que lia política para lá "da espuma dos dias".

Jorge Coelho esteve ao lado de Maria de Belém quando esta se candidatou às presidenciais em 2016. "Acompanhou-me em variados caminhos da vida política, incluindo no último deles (as presidenciais 2016). Estamos infelizes e desgostosos, foi uma morte trágica. Não nos conformamos", disse.