Jovens acham normal violência no namoro

Zulay Costa Hoje às 08:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Muitos não reconhecem ou consideram os comportamentos naturais. Nova campanha aposta em influenciadores digitais para chegar aos adolescentes.

No início de cada aula, uma rapariga sentava-se e tirava uma selfie. Mais tarde, os professores viriam a perceber que o gesto não era sinal de vaidade, mas sim uma forma de provar ao namorado onde estava, tal como ele exigia. O episódio, relatado por uma professora à agora secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, é um dos vários exemplos de violência no namoro que urge combater e que motivam a campanha #NamorarSemViolência, lançada esta sexta-feira, dois dias antes do Dia dos Namorados.

Dados da UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta, mostram que 58% de jovens até ao 12.o ano de escolaridade reportam já ter sofrido pelo menos uma forma de violência. E 67% consideram naturais alguns desses comportamentos.