Aposta leva universitárias a falsificarem exames do secundário

Duas jovens do Porto foram detidas, na manhã de segunda-feira, na Escola Secundária Pedro Nunes, em Campo de Ourique, Lisboa, por falsificação de identidades, confirmou ao JN a PSP.

As duas estudantes universitárias, de 18 anos, fizeram-se passar por outras, que não conheciam, para realizarem exames nacionais de Geografia A, do 11.º ano. Segundo alunos, "tratou-se de uma aposta".

Segundo o que o JN apurou, junto de vários alunos da Escola Secundária Pedro Nunes esta manhã de terça-feira, as duas jovens de 18 anos detidas vieram do Porto, onde frequentam o ensino universitário, ao Rock In Rio Lisboa. Após uma noite de concerto, compareceram na escola à hora do exame de Geografia A, do 11.º ano, para "cumprirem uma aposta".

"Elas fizeram-se passar por outras estudantes que nem conheciam. Durante a chamada dos alunos para o exame, foram ver quem estava a faltar à prova e entraram na vez delas. Ainda estavam de ressaca do concerto", explicaram ao JN dois estudantes do 11.º ano, que preferiram não ser identificados. A PSP confirmou ao JN que as jovens são do Porto.

Uma colega da aluna cuja identidade foi falsificada contou ao JN que esta ficou surpreendida quando foi contactada pela escola. "Ela estava a dormir quando lhe ligaram para casa da escola e disseram-lhe que tinha de ir lá porque alguém se estava a fazer passar por ela. É normal inscrevermo-nos em exames e faltarmos, porque não precisamos deles para entrar na universidade, e foi esse o caso", explicou.

Outra amiga confirmou. "Ela disse-me que foi um dia muito stressante e que depois falávamos, mas que não fazia a mínima ideia quem era a jovem que se fez passar por ela. Ela apenas faltou ao exame", garantiu. "Imagine que a outra (rapariga detida por falsificação) fazia o exame? A nossa colega ia ficar com aquela nota e nem ia perceber de onde vinha! Isto é surreal", acrescentou outra colega. O JN apurou ainda que uma das estudantes universitárias tinha uma bolsa de estudo, que lhe será agora retirada na sequência da detenção.

O JN tentou falar com a direção da escola, mas esta diz que para já "não presta declarações".