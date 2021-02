Juntas médicas com novas regras em março

Hermana Cruz Hoje às 12:26 Facebook

Twitter

Partilhar

As juntas médicas, para emissão de atestados de incapacidades multiusos, vão ter novas regras em março. Muitos atestados são ser emitidos automaticamente, à distância. E os recursos vão ser gratuitos.

O Governo está a preparar um decreto-lei, com vista a mudar as regras das juntas médicas para se combater os atrasos na emissão de atestados de incapacidade multiusos, que permitem uma série de benefícios a pessoas com deficiência, como bonificações de juros em créditos à habitação, isenção de taxas médicas e de pagamentos de impostos como os de circulação automóvel.

"É um grande desafio e merece todo o empenho e esforço do Governo. Mais do que números, são histórias de pessoas e verdadeiros dramas familiares", assumiu o secretário de Estado e Adjunto da Saúde António Lacerda Sales, numa audição parlamentar estar esta quarta-feira.

Segundo Lacerda Sales, o Governo já tem preparado um projeto de Decreto-Lei, que conta ter inteiramente aprovado no próximo mês. O diploma prevê o aumento do número de juntas médicas existentes no país, passando de 78 para 104. Essas juntas médicas passarão a ser compostas por profissionais de saúde de diversas especialidades e não apenas de saúde pública, como acontece atualmente. Por exemplo, psiquiatras, no caso de baixa psiquiátrica. Para o efeito, poderão ser chamados médicos aposentados, adianta Lacerda Sales.

A iniciativa legislativa do Governo prevê ainda que doentes com determinadas patologias possam ter um atestado de incapacidades multiusos, provisório, sem necessidade de se deslocarem a uma consulta. Será o caso, por exemplo, de doentes oncológicos, invisuais, com doenças neurológicas degenerativas ou problemas de mobilidade.

"Os atestados de incapacidade multiusos passarão a ser emitidos por via informática, preferencialmente", anunciou o secretário de Estado.

O Decreto-Lei do Governo também vai prever a criação de uma nova instância de recurso, uma "junta de recurso", sendo que esse recurso passará a ser gratuito. Fica garantido também que o recurso nunca poderá resultar num grau de incapacidade inferior ao detido até então.

PUB

Lacerda Sales recusou responder, contudo, a questões colocadas, nomeadamente pelo PSD quanto ao número de atestados multiusos em atraso e o tempo de espera. O secretário de Estado revelou apenas que, até 31 de dezembro passado, tinham sido emitidos 27.758 atestados de incapacidade. E salientou o facto de ter sido renovado automaticamente o prazo dos atestados já emitidos.

O deputado do PSD, Pedro Alves, criticou o silêncio do governante e anunciou que a sua bancada vai questionar diretamente o Ministério da Saúde, através de um requerimento.