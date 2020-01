Justiça espanhola acusa de corrupção empresa de António Vitorino

Patrícia Pereira Hoje às 16:40, atualizado às 17:02 Facebook

António Vitorino, ex-ministro da Presidência e da Defesa do Governo de António Guterres, entre 1995 e 1999, e atual diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, é acusado de estar envolvido num esquema de corrupção e branqueamento de capitais. Em causa estão mais de 35 milhões de euros da petrolífera estatal venezuelana PDVSA.

A acusação parte da Fiscalia Anticorrupção de Madrid, publicada no jornal "El Mundo". O caso está relacionado com os bens da empresa pública Petróleos da Venezuela (PDVSA) e o principal acusado é Raúl Morodo, que terá alegadamente branqueado capitais em Espanha que obteve a partir de contratos falsos de assessoria profissional à PDVSA. O antigo ministro socialista e a empresa portuguesa Emab Consultores, de que António Vitorino e a sua esposa, Beatriz de Carneiro são proprietários, estará envolvida num esquema de corrupção e branqueamento de capitais. O JN tentou, sem sucesso, contactar António Vitorino.

Os 35 milhões de euros terão entrado em Espanha, através de contas na Suíça e no Panamá. As contas bancárias na Suíça e no Panamá eram tituladas pelas mulheres dos envolvidos. A emissão de faturas falsas, pagamentos sobrefaturados e contratos falsos ficavam também a cargo destas. É nestes esquemas de branqueamento que aparece a sociedade portuguesa Emab Consultores, "propriedade do político socialista português António Manuel Carvalho Ferreira e da sua mulher Beatriz Demoy de Carneiro", segundo escreve a Fiscalia Anticorrupção na acusação.

Raúl Morodo - antigo embaixador espanhol estabelecido em Lisboa, entre 1995 e 1999 e condecorado com a Grande Cruz de Ordem de Cristo, por Jorge Sampaio, na altura presidente da República Portuguesa - ter-se-á apropriado (com uma rede de contactos) de mais de 35 milhões de euros da petrolífera estatal venezuelana, ainda no tempo em que Hugo Chávez liderava a república bolivariana. Recorde-se que António Vitorino se demitiu do Governo de 1997 devido à publicação de uma investigação do jornal "Público" sobre o pagamento em falta do imposto de sisa de um monte que havia adquirido em Almodôvar, no Alentejo.