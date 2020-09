Lá dentro, há "turmas bolha". Lá fora, estão "todos encavalitados"

JN/Agências Hoje às 16:57 Facebook

Mais de mil alunos amontoaram-se, esta quinta-feira de manhã, junto a uma escola em Lisboa, cujo acesso se fez por apenas uma porta estreita, juntando estudantes que, dentro das instalações, estão separados em "turmas bolha" para prevenir a covid-19.

Cerca de dez pais, que hoje decidiram levar os filhos à escola para que não andassem de transportes públicos, assistiram revoltados ao "caos instalado" em frente à Escola Secundária Pedro Nunes. "Não vale a pena terem planos muito elaborados, com grupos bolha e circuitos de circulação, quando depois os miúdos estão todos aqui, uns em cima dos outros, à espera para entrar", criticou um pai, que pediu o anonimato, em declarações à Lusa.

A Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, tem cerca de 1200 alunos, alguns dos quais começaram as aulas às 8.15 e outros às 8.30. Às oito da manhã, já havia dezenas de estudantes junto à escola cumprindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde: mantinham o distanciamento físico e traziam máscaras. Mas, pouco depois, o espaço tornou-se demasiado pequeno e começaram a surgir alguns sem máscara.

Todos entraram na escola por apenas uma porta com cerca de um metro de largura, perante o olhar reprovador dos pais presentes. "Eu não o deixei vir de transportes públicos por causa do risco de contaminação e depois estão aqui todos encavalitados. Isto é uma vergonha", criticou uma mãe, salientando que o único acesso hoje utilizado tinha duas portas, mas só uma estava aberta.

Os pais lembraram que a escola tem outras entradas: a porta principal do edifício, que é a mais larga, um acesso semelhante ao que hoje estava a ser usado e ainda uma entrada que dá acesso ao parque de estacionamento.

"Podiam ter, pelo menos, três entradas abertas e deviam ter separado os alunos por anos de ensino, em vez de os termos aqui todos concentrados para entrar numa única porta", acrescentou outra mãe.

Lá dentro, as regras há muito que estão definidas. Os circuitos de circulação estão definidos, havendo setas coladas no chão, e cartazes nas paredes a recordar as novas regras de higiene e segurança. As turmas estão organizados em "turmas bolha" para evitar o contacto entre estudantes de turmas diferentes. E as salas de aula estão organizadas para receber até 28 estudantes e as secretárias individuais permitem manter o distanciamento.

Escolha reconhece "falha"

Rosário Andorinha, diretora da escola, garantiu que, na sexta-feira, haverá uma nova entrada e reconheceu que houve uma "falha" ao ter aberto apenas uma das duas portas do acesso hoje estabelecido.

Quanto ao portão lateral, que dá acesso ao parque de estacionamento da escola, a diretora explicou que aquele é um percurso utilizado por carros e por isso perigoso e lembrou ainda que o cumprimento das regras do lado de fora do estabelecimento escolar não é uma responsabilidade da escola, devendo os alunos manter o distanciamento físico.