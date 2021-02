Laboratórios Germano de Sousa atingiram hoje um milhão de testes à covid

Joana Rodrigues Stumpo Hoje às 18:38 Facebook

Exames foram realizados nos mais de 150 postos de testagem à covid-19 que o grupo dispõe no país

O Grupo de Medicina Laboratorial Germano de Sousa anunciou, em comunicado, que atingiu, esta terça-feira, um milhão de testes PCR à covid-19 feitos desde o início da pandemia, em março.

No documento, o grupo refere que a resposta à pandemia é "suportada pela dedicação de uma equipa de mais de 1300 colaboradores profissionais qualificados e focados, 24 horas sobre 24 horas de serviço contínuo nos laboratórios".

A "adaptação rápida e eficiente" do Grupo Germano de Sousa permitiu "instalar mais de 150 postos covid por todo o país e enfrentar a pandemia a nível nacional".

Contudo, o grupo admite que "a notícia não vem em jeito de celebração", mas como uma "responsabilidade acrescida por arte do Grupo Germano de Sousa em manter este apoio incondicional aos portugueses no combate à covid-19". Segundo o Professor Germano de Sousa, "os portugueses são as dez milhões de razões que temos para continuar".

Portugal tem a capacidade de testagem de 60 mil testes PCR por dia, segundo Cristina Abreu Santos, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.