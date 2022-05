"Leiam o que gostem": o conselho do ministro João Costa aos alunos

Guilherme Lopes Hoje às 19:48 Facebook

O ministro da Educação João Costa diz que é importante que os alunos "falem dos livros de que gostam e não daqueles que nós vos mandamos ler". No encerramento da 6.ª edição da iniciativa "Miúdos a votos", o ministro descreve este evento como importante para a comunidade escolar porque o ato de votar nos livros que as crianças gostam "incentiva o respeito pela democracia e a opinião dos outros".

João Costa viu a paixão que muitos alunos tiveram ao criar músicas, jogos e poemas para o "Miúdos a votos" e isso levou-o a lembrar o livro que mais o marcou na adolescência: "Não matem a Cotovia", da escritora norte-americana Harper Lee. "É por isso que esta iniciativa é tão importante", explicou esta sexta-feira em Lisboa.

A iniciativa procura motivar os alunos a votarem nos livros que mais gostam, pondo-os em contacto com os princípios da democracia e promovendo o respeito pela opinião dos outros. "Não gostar de ler é como não gostar de respirar", disse João Costa aos alunos da Escola Básica D. Domingos Jardo, no Cacém, Sintra, que desenvolveram um jogo, intitulado "Diário de Anne Frank Labirinto" para os jovens votarem e aprenderem mais sobre "O Diário de Anne Frank". Os estudantes desta escola convidaram o ministro ao palco do auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian para experimentar o jogo.

O auditório da Gulbenkian foi o palco de várias ações de cada uma das escolas participantes, que anunciou os livros vencedores no 1º Ciclo, 2º Ciclo, 3º Ciclo e Ensino Secundário. A EB1/JI Aprígio Gomes, na Amadora, fez uma arruada pela leitura no palco enquanto os resultados do 1º Ciclo eram divulgados. Alunos do 8º ano da Escola Secundária de Paços de Ferreira apresentaram um poema dedicado ao "Diário de Anne Frank", ligando à guerra na Ucrânia.

Os alunos de outra escola, a EB nº2 de Lamações, em Braga, fizeram um momento musical dedicado ao "Não abras este livro", através de uma paródia da música "Gangnam Style". Durante a tarde, também ocorreu o espetáculo "O Pescador de Memórias", uma homenagem a José Saramago, baseada no livro "O Silêncio da Água" feita pela contadora de histórias Inácia Cruz. O "Miúdos a Votos" é uma iniciativa da revista Visão Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares, com o apoio do Plano Nacional de Leitura e da Comissão Nacional de Eleições (CNE).