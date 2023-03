Levantamento de medicação hospitalar em farmácias avança em 2023

JN/Agências Hoje às 13:13 Facebook

O ministro da Saúde garantiu, esta quarta-feira, que a medida "Entrega de Medicamentos em Proximidade", que permitirá o levantamento de medicação hospitalar em farmácias à escolha de cerca de "150 a 200 mil pessoas" nessas condições, vai avançar ainda em 2023.

"Está previsto no Orçamento do Estado para 2023 criar um programa nacional, que funcionará com todos os hospitais públicos, em que será feita a entrega dos medicamentos em proximidade a todas as pessoas que recebem, mensalmente, medicamentos a partir dos hospitais públicos", disse Manuel Pizarro.

O ministro falava em Faro durante numa visita às instalações locais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), no âmbito da ação "Governo Mais Próximo", que decorre hoje e quinta-feira no distrito de Faro, com cerca de 60 iniciativas e a presença de vários membros do executivo.

Segundo Manuel Pizarro, estão em causa "entre 150 e 200 mil pessoas", que todos os meses têm de se deslocar, "em alguns casos centenas de quilómetros", para levantar a sua medicação, "normalmente para doenças oncológicas ou autoimunes", que exigem acompanhamento no hospital e levantamento na farmácia hospitalar. "Não há nenhuma razão para que isso seja assim", frisou o governante.

Através deste programa, a implementar com a colaboração das farmácias, os doentes vão poder optar entre deslocar-se ao hospital para receber a medicação ou, "sempre que o desejarem e desde que o seu médico considere que isso é seguro", levantá-la numa farmácia junto à sua residência.

"Este sistema vai estar montado em 2023, para todos os hospitais públicos, para todos os doentes que façam essa opção. Acho que é um belíssimo serviço que vamos prestar às pessoas, aliviando as muitas dificuldades que têm nessas deslocações, que são de todo em todo indesejáveis", disse o ministro da Saúde.

Ainda no âmbito da ação "Governo mais Próximo", que decorre hoje e quinta-feira no distrito de Faro, entre outras iniciativas, o ministro da Saúde inaugura o serviço de teleconsultas entre o Hospital de Faro e o Estabelecimento Prisional de Faro e o Centro de Simulação Clínica Ualg Tech Health, da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve.