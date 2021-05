Levantamento de patentes das vacinas contra a covid-19 discutido no Porto

JN Hoje às 15:37 Facebook

O presidente do Conselho Europeu revelou que o levantamento das patentes para as vacinas contra a covid-19 vai ser discutido na Cimeira Social do Conselho Europeu, que se realizará no Porto, na sexta-feira e no sábado.

Charles Michel escreveu, no Twitter, que todos os países devem "permitir a exportação e evitar constrangimentos nas cadeias de fornecimento", adiantando que as vacinas, nomeadamente a questão das patentes, serão tema de conversa no encontro entre os líderes dos Estados-membros da União Europeia, que arranca amanhã, no Porto.

A Cimeira Social do Conselho Europeu tem a presença praticamente certa de 24 dos 27 chefes de Estado e de Governo da União Europeia, reunidos para definir a agenda social da Europa para a próxima década.

França, Alemanha, Itália e Rússia expressaram hoje uma posição favorável ao possível levantamento das proteções de propriedade intelectual das vacinas contra a covid-19, apoiado pelos Estados Unidos para acelerar a produção e a distribuição dos fármacos.

Emprego, qualificações e proteção social em debate

A sessão de abertura da Cimeira Social, com António Costa e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está marcada para as 14 horas de sexta-feira, seguindo-se, ao longo da tarde, sessões de trabalho sobre emprego, qualificações e proteção social, e intervenções de representantes dos parceiros sociais, da sociedade civil e das instituições.

Após uma apresentação dos resultados dos trabalhos, realiza-se uma conferência de imprensa com António Costa, David Sassoli, Charles Michel e Ursula von der Leyen.

O programa de sexta-feira termina com um jantar dos membros do Conselho Europeu (que reúne os líderes dos Estados-membros), no Palácio de Cristal.

No sábado, às 9.30 horas, começa a reunião informal do Conselho Europeu, seguida, pelas 12 horas, de uma conferência de imprensa com o primeiro-ministro, o presidente do Conselho e a presidente da Comissão.