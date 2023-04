Liberais não se reveem num partido que ruma à Esquerda e estão de saída

Perda da identidade e as recentes decisões do grupo parlamentar levam à desfiliação de 14 membros da Iniciativa Liberal. Dois integram o conselho nacional.

São 14 os membros da "ala da Direita liberal" que decidiram deixar a Iniciativa Liberal (IL), dois dos quais são membros do conselho nacional do partido desde janeiro. A perda dos valores e da identidade liberal e as decisões tomadas, recentemente, pela bancada parlamentar, que, frisam, coloca o rumo do partido à Esquerda, estão entre as razões que ditam a desvinculação. Os núcleos territoriais da Maia (terceira estrutura local com mais peso no partido, depois da de Lisboa e do Porto) e de Famalicão perdem os seus coordenadores, sendo necessária a realização de eleições. E mais militantes podem bater com a porta.

O manifesto de saída dos 14 militantes da IL, a que o JN teve acesso em primeira mão, será entregue no dia 25 à meia-noite. Nuno Simões de Melo, considerado o rosto dos "liberais clássicos" nas últimas nas eleições internas - encabeçando a lista que elegeu quatro representantes para o conselho nacional - é um dos subscritores da missiva. "Não posso continuar a branquear um caminho com o qual não concordo, ao permanecer no partido. Não me revejo na estratégia, na política, nem na liderança".