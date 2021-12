Linha SNS 24 está sob pressão crescente e com várias horas de espera

Delfim Machado Hoje às 20:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Os hospitais têm multiplicado apelos para que os utentes telefonem para a linha SNS 24, os centros de saúde e o Governo também, mas conseguir ser atendido por estes dias pode ser uma dor de cabeça com várias horas de espera.

O atendedor automático pede mesmo para desligar e voltar a tentar mais tarde. Face à crescente procura da linha e ao aumento de 30% do volume de chamadas, a ministra da Saúde anunciou medidas de emergência.

"A linha está com elevada procura, aconselhamos a que desligue e ligue mais tarde". A frase do atendedor automático da linha SNS 24 (808 24 24 24) recebe todos os que para lá ligam. Na última semana, as chamadas atendidas foram mais de 240 mil, segundo dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), o que significa um aumento de 30% face ao início de dezembro e mais do triplo de novembro. Só na passada terça-feira, foram pedidos 12 500 testes pela linha de apoio.