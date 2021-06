Lisboa com 67% dos novos casos no pior dia desde fevereiro

Maria Campos Hoje às 14:07 Facebook

Portugal regista, esta quinta-feira, mais duas mortes por covid-19 e 1556 novos casos, sendo 1049 em Lisboa. Há mais seis pessoas em cuidados intensivos.

Dos 1556 novos casos, 1049 (67,4%) foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo. O Norte conta com mais 197 infeções, o Algarve soma 130, o Centro surge a seguir com 110, depois o Alentejo com 42, os Açores com 20 e a Madeira com 8.

O número de internados baixou: há menos 10 pessoas, totalizando 427 doentes em enfermarias. Já o número de doentes em unidades de cuidados intensivos aumentou para 106 (mais seis), estando agora acima dos 100 pelo terceiro dia consecutivo.

Esta quinta-feira, registaram-se duas mortes por covid-19: uma em Lisboa e Vale do Tejo e outra no Norte. As vítimas mortais são um homem com entre 60 e 69 anos e uma mulher com entre 70 e 79 anos.

Em comparação com o boletim da passada quinta-feira, regista-se apenas um aumento no número de casos. O número de óbitos foi igual (mais dois) e o número de internados em unidades de cuidados intensivos foi semelhante (mais cinco). No outro extremo, enquanto o número de internados em enfermarias aumentou na semana passada, diminuiu esta quinta-feira.

Neste momento, há mais 685 casos ativos, aumentando o total para 29697. Há também mais 1251 contactos em vigilância, num total de 44670. Já o número de recuperados aumentou para 823.103, com mais 869 no último dia.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o país acumula um total de 17079 óbitos e 869.879 infeções confirmadas pelo coronavírus SARS CoV-2, segundo o boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).