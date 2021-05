Lisboa com mais de metade dos novos casos em dia sem mortes por covid

Sandra Alves Hoje às 14:08, atualizado às 14:51 Facebook

Este sábado não há registo de mortos por covid-19 mas o número de casos diários ultrapassa os 600, com Lisboa e Vale do Tejo a reportar mais de metade das novas infeções.

Portugal regista oficialmente um total de 17.023 óbitos associados à doença covid-19 e 848.213 infeções pelo coronavírus SARS CoV-2, desde o início da pandemia no país, em março de 2020.

Este sábado foi ultrapassada a barreira dos 600 casos diários, o que não acontecia desde 26 de abril, quando houve 674 infeções.

Em 24 horas há mais 609 casos positivos, dos quais 327 foram reportados na região de Lisboa e Vale do Tejo, valor que é praticamente o dobro dos números da zona Norte, que notificou mais 164 casos. No Centro há mais 52 infetados, nos Açores mais 21, no Algarve mais 19, na Madeira mais 14 e no Alentejo mais 12.

Nos hospitais há uma diminuição dos doentes com covid-19 internados: são agora 244 (menos dois) e 49 estão em unidades de cuidados intensivos (menos três). Por outro lado, conseguiram recuperar da doença mais 510 pessoas (808.557 no total).

Há mais 99 casos ativos, elevando este indicador para os 22.633, e as autoridades de saúde têm mais 582 contactos em vigilância, num total de 23.469 pessoas que estão a recuperar da infeção no domicílio ou cumprem isolamento profilático devido a um contacto de risco.