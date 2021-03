Lisboa já suspendeu vacinação da AstraZeneca

Paulo Lourenço Hoje às 19:39 Facebook

Os centros de saúde de Lisboa, que tinham previsto vacinar na terça-feira utentes com a vacina da AstraZeneca, já suspenderam o processo, estando a decisão a ser adiantada aos órgãos autárquicos a quem cabe a logística destas operações.

O JN apurou junto de uma fonte autárquica que, só num dos sete pontos de vacinação da capital, iriam receber a vacina da AstraZeneca cerca de 240 pessoas. A realidade será idêntica nos restantes.

Os centros de saúde que tenham lotes da Pfizer avançarão com as vacinações previstas.

A mesma fonte adiantou que a vacinação de professores prevista para o fim de semana também já foi cancelada.

A Direção-Geral da Saúde, o Infarmed e a task-force dão, na tarde desta segunda-feira, uma conferência de imprensa nas instalações do Infarmed (Edifício Tomé Pires) com atualização da informação sobre a vacina Covid-19 da Astrazeneca. Nesta conferência estarão presentes a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, o presidente do Infarmed, Rui Ivo, e o coordenador da task-force para a vacinação contra a covidOVID-19, Henrique Gouveia e Melo.