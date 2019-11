Montenegro anuncia "a força que vem de dentro" e lança site da candidatura

Carla Soares Hoje às 08:00 Facebook

"A força que vem de dentro" é o slogan de Luís Montenegro na corrida à liderança do PSD que abre o site da candidatura, já lançado esta sexta-feira. Em destaque estão apoios de Maria Luís Albuquerque, José Matos Correia e Pedro Duarte. A ex-ministra diz que Montenegro "transformará o PSD numa efetiva alternativa ao PS".

O ex-líder parlamentar começa por dirigir uma mensagem aos militantes e simpatizantes do PSD na sua página oficial (luismontenegro.pt).

O adversário de Rui Rio diz querer "liderar hoje o PSD e amanhã liderar o Governo de Portugal". E escreve o que o motiva: "em primeiro lugar, uma força grande que vem de dentro do PSD, dos seus militantes, dos seus simpatizantes, dos seus votantes, dos seus autarcas, de todos aqueles que têm acreditado ao longo dos anos na nossa mensagem política e no nosso trabalho."

"Mas sobretudo sinto uma grande força que vem de dentro" de "todos os portugueses, de todos os partidos ou mesmo daqueles que não têm nenhum tipo de preferência partidária", prossegue.

O site da candidatura destaca, para já, os apoios de Maria Luís Albuquerque, ex-ministra das Finanças, de José Matos Correia, antigo vice-presidente do PSD e do Parlamento, e de Pedro Duarte, fundador do "Movimento X".

"Luís Montenegro é a pessoa mais bem preparada para assumir o PSD e, mais à frente, a condução do país", e "transformará o PSD numa efetiva alternativa ao PS", escreve a antiga ministra das Finanças.

Pedro Duarte, há muito crítico da direção, nota que "era bom que se gerasse dentro do PSD um consenso suficiente em torno de uma equipa e de um líder que pudesse ter essas condições". E diz ser hoje inequívoco que Montenegro tem essa vontade e "condições para agregar esse novo projeto político dentro do PSD".

Matos Correia refere apenas que o ex-líder parlamentar "é, neste momento, a pessoa indicada para a liderança".

Por sua vez, na sua mensagem, Luís Montenegro diz ainda contar "com a força de todos" para construir "um Portugal mais próspero, mais justo, mais equilibrado e sobretudo um Portugal onde todos tenham uma oportunidade". Afirma também ser possível "contribuir para que a nossa sociedade seja uma sociedade com justiça, com oportunidades e com uma esperança de que os dias que aí vêm serão melhores do que os dias que hoje vivemos".

A página lançada esta sexta-feira por Montenegro disponibiliza igualmente o perfil com o seu percurso. Tem agenda e galeria multimédia.

Na corrida à liderança está também Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais. O último a anunciar a candidatura à presidência do partido foi Rui Rio, que adiantou logo na ocasião que seria o novo líder da bancada parlamentar até ao congresso de fevereiro.