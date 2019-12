Luís Montenegro: "O PSD não pode pactuar com os complexos ideológicos do Governo do PS"

Hermana Cruz Hoje às 07:50 Facebook

O candidato à liderança do PSD, Luís Montenegro, responsabiliza a estratégia de Rui Rio de aproximação do partido a um Governo socialista, refém de "complexos ideológicos" por ter PCP e BE como parceiros, pelo desaire eleitoral nas legislativas. E garante que, consigo, o partido terá maioria absoluta já nas eleições de 2023.

Nesta entrevista ao "Jornal de Notícias", Luís Montenegro acusa o atual líder do PSD de apenas ter reunido uma vez com o grupo parlamentar do partido. E garante que Rui Rio "hostilizou" os deputados.

Ao apresentar a candidatura, prometeu ganhar tudo: duas legislativas, autárquicas... Como vai conseguir isso, se parte com um resultado de 27,9%?

Quem entra num processo eleitoral com a sensação de que vai perder já está derrotado, à partida. O PSD foi o partido que mais maiorias conseguiu em Portugal. Só pode ter um objetivo que é ganhar. E ganhar, conseguindo ter uma maioria absoluta que nos permita fazer as reformas estruturais que o país necessita.