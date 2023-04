"Bom dia, presidente Lula". Marcelo recebeu chefe de Estado brasileiro nos Jerónimos

Inês Malhado Hoje às 10:47, atualizado às 12:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Brasil, Lula da Silva, foi recebido, este sábado de manhã, por Marcelo Rebelo de Sousa em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, na Praça do Império, em Belém, durante uma cerimónia com honras militares. Nem a banda nem os tiros de canhões fizeram calar a claque vermelha que, do outro lado, acompanhou o evento.

Poucos minutos depois ds 10.30 horas, Lula da Silva deu início a uma agenda preenchida, nesta visita oficial de cinco dias a Portugal. "Bom dia, presidente Lula", "Lula, guerreiro, o povo brasileiro" e "Olé olé olé olá Lula, Lula" foram as frases mais gritadas por algumas dezenas de apoiantes, muitos do Partido Trabalhista, vestidos a rigor, com t-shirts vermelhas com o numero 13 estampado.

O chefe de Estado brasileiro e a mulher, Rosângela Lula da Silva, foram recebidos por Marcelo Rebelo de Sousa. Depois, juntaram-se, em palco, aos representantes dos dois países em palco, entre os quais o ministro dos Negócios Estrangeiros, Nuno Cravinho.

PUB

Na mancha vermelha de apoiantes destaca-se uma pequena bandeira da Ucrânia, a fazer recordar as polémicas declarações de Lula, durante uma visita à China e aos Emirados Árabes, sobre o papel dos EUA e da Europa na guerra no país de leste.

Durante a cerimónia, os dois presidentes ouviram os hinos nacionais ao som de tiros de canhão e de uma claque que subiu de tom para continuar a cumprimentar o chefe de Estado brasileiro.

Depois, seguiram o protocolo definido e cumprimentaram a fileira de militares que ocupava a Praça do Império. Já dentro do Mosteiro dos Jerónimos, Lula da Silva depositou uma coroa de flores no túmulo de Luís Vaz de Camões.

Trata-se da primeira visita de Estado de Lula da Silva desde que foi eleito, em outubro do ano passado. Para a tarde está marcado um dos pontos altos da visita: a cimeira luso-brasileira, onde serão assinados pelo menos 13 acordos bilaterais, no Centro Cultural de Belém (CCB). Esta é a primeira cimeira entre os dois países em sete anos.



Lula da Silva ficará até à próxima terça-feira em Portugal, participando numa sessão solene na Assembleia da República, que antecede as celebrações do 25 de Abril. Seguirá, depois, viagem para Madrid.