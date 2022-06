Magistrados e deputados com mais aumentos, médicos ganham menos

Delfim Machado Hoje às 08:02, atualizado às 08:34 Facebook

Clínicos e cientistas foram os únicos profissionais com redução salarial.

A evolução do ganho médio mensal das profissões do setor público é muito díspar ao longo dos últimos dez anos. Os magistrados e os representantes do poder legislativo foram os que mais viram o ganho aumentar. Já os investigadores e os médicos foram os que mais perderam.

O balanço da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) mostra que entre o mês de janeiro de 2012 e o mesmo mês de 2022, os magistrados viram o ganho médio mensal subir de 4766,90 para 6233,30 euros, num aumento de 31% que é o maior de todo o setor pública. Os representantes do poder legislativo, onde se incluem os deputados, surgem em segundo lugar, com uma subida de 23,7%.