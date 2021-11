Maia avança com Casa Aberta para maiores de 65 anos no fim de semana

Joana Amorim e Rita Neves Costa Hoje às 16:28 Facebook

Os Centros de vacinação têm autonomia para fazer Casa Aberta, desde que privilegiem agendamentos, explica task-force.

A Câmara Municipal da Maia anunciou, ao início da tarde desta quarta-feira, na sua página de Facebook, a modalidade Casa Aberta para vacinação contra a covid-19 e a gripe para maiores de 65 anos já a partir do próximo fim de semana. Atualmente, conforme ontem anunciado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), aquele regime está a funcionar para maiores de 75.

Em declarações ao JN à margem de uma visita, nesta quarta-feira, ao Centro de Vacinação de Matosinhos, o coordenador da task-force de vacinação contra a covid-19, coronel Carlos Penha-Gonçalves, explicou que os centros de vacinação têm autonomia para realizar o modelo "Casa Aberta" a partir dos 65 anos, desde que "privilegiem as vacinações agendadas". Admitindo ainda que a Casa Aberta para maiores de 65 deverá ser generalizada a partir da próxima semana.

No Facebook, a Câmara da Maia informa que "o Centro de Vacinação de Gemunde abrirá, excecionalmente, nos próximos sábados dias 20, 27, 4, 11 e 18 e domingos dias 21, 28, 5, 12 e 19 de novembro, incluindo nos feriados de 1 e 8 dezembro, para vacinar com a terceira dose contra a Covid-19 e contra a gripe os maiatos maiores de 65 anos, sem necessidade de agendamento prévio". Nos seguintes horários: em modalidade Casa Aberta das 9 às 17 horas e em regime marcação das 8 às 9 horas e das 17 às 20 horas.

Ao JN, a autarquia explicou que o processo está a ser "articulado em perfeita coordenação com as autoridades de saúde, em concreto o ACES Maia-Valongo". A mesma fonte adiantou, ainda, que a Câmara da Maia, "no âmbito da disponibilidade institucional que tem vindo a proporcionar desde o início da pandemia, vai garantir o apoio complementar de pessoal de enfermagem, o pessoal auxiliar de apoio à ação médica e o pessoal de segurança". Bem como "toda a logística informática" e as "instalações do centro de vacinação, que são municipais, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia".

Desde terça-feira, recorde-se, a Casa Aberta está disponível para os maiores de 75 anos, tendo a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em entrevista à Rádio Renascença, admitido a possibilidade de alargar aquela modalidade para os maiores de 65 anos. Na medida em que, explicava, "neste momento" há vacinas suficientes para o fazer.