Maior risco está no trabalho presencial e nos ginásios

Estudo preliminar aponta restaurantes e centros comerciais como locais com menor contágio.

Os resultados são ainda preliminares, mas um estudo liderado por Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, aponta os ginásios e o trabalho presencial como principais focos de transmissão da covid-19. Menos alto será o risco que se corre em restaurantes e nos centros comerciais, adiantou o investigador na reunião desta quinta-feira sobre a situação epidemiológica do país no Infarmed.

Se por um lado, "o nível [de infeção] é muito mais baixo nos que frequentaram os centros comerciais e restauração", ou também, num maior grau, através do "uso de transportes" públicos. Já, "pelo contrário, frequentar ginásios, trabalhar presencialmente, ou habitar em alojamentos mais lotados, parecem estar associados com probabilidade acrescida de infeção", disse.

Resultados em dezembro

O estudo foi feito com base em entrevistas realizadas junto de 782 pessoas infetadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, entre 2 de outubro e 6 de novembro. Destas 234 não quiseram responder. As conclusões finais deste trabalho vão ser apresentadas em dezembro.

Segundo o especialista em saúde pública, "quase 50%" dos inquiridos têm como grau de escolaridade o ensino superior e "uma grande maioria" vivia sozinha. Há ainda um número muito elevado (96,5%) de inquiridos que respondeu ir ao ginásio "pelo menos uma vez por semana".

Os ginásios surgem como cenários onde a exposição à infeção é mais frequente. Assim como nos transportes públicos, ainda que em menor número. Quanto aos restaurantes, cafés e pastelarias, o especialista considerou que o nível de contágio é "muito baixo".