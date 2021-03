Norte sem mortes em dia com 256 casos de covid-19

Tiago Rodrigues Hoje às 16:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista esta segunda-feira mais 256 casos e 10 mortes associadas à covid-19. Há mais 20 internados, mas menos 11 doentes nas unidades de cuidados intensivos.

Face ao boletim de ontem, que registou 541 novos casos e 15 óbitos, mantém-se a tendência de descida dos números, com menos 285 novos infetados e cinco óbitos. Desde o início da pandemia morreram 16694 pessoas, 814 513 contraíram a doença e 761 788 recuperaram, 2371 delas nas últimas 24 horas.

O número de mortes (10) é o mais baixo desde 14 de outubro, dia em que foram registados sete óbitos.

Em comparação com a segunda-feira da semana passada, 8 de março, em que se reportaram 365 casos de infeção por SARS-CoV-2, há uma descida para 256 infetados do boletim de hoje. O número de vítimas mortais associadas à doença (10) também caiu em relação à passada segunda-feira (altura em que foram contabilizadas 25 mortes).

O número de internados e doentes nos cuidados intensivos também tem mantido a quebra. Há uma semana havia 1403 pessoas internadas, enquanto hoje são 996 (mais 20 nas últimas 24 horas). Desde o início de fevereiro que Portugal não registava um aumento do número de internamentos. Nos cuidados intensivos, havia 342 doentes graves na semana passada, hoje são 231 (menos 11).

Esta segunda-feira, quatro regiões não registaram qualquer óbito: o Norte, o Algarve e os arquipélagos da Madeira e dos Açores. Em Lisboa e Vale do Tejo houve sete mortes, no Centro duas e no Alentejo uma.

PUB

Quanto aos novos casos, Lisboa e Vale do Tejo foi a região com maior número de infetados (mais 91), seguida pelo Norte (64), Madeira (57), Centro (22), Alentejo (12), Açores (seis) e Algarve (quatro).

O boletim da DGS indica ainda que existem, neste momento, 36031 casos ativos em território nacional, menos 2125 do que ontem. Há ainda 16685 contactos em vigilância, menos 30 do que no domingo.

Entre as 10 vítimas mortais está um homem na casa dos 60-69 anos, dois homens e uma mulher nos 70-79 anos e dois homens e quatro mulheres com mais de 80 anos. Até hoje, morreram 8753 homens e 7941 por covid-19 em Portugal.

Relativamente à taxa de incidência em todo o território nacional, o nível de infeções a 14 dias está em 96 casos por 100 mil habitantes. Considerando apenas Portugal Continental, está nos 84,2 por 100 mil habitantes. Quanto ao R(t), está nos 0,83 em todo o território e nos 0,79 só no continente.