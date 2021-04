Mais 11 mortos e 592 casos de covid-19 em Portugal

Sandra Alves Hoje às 14:05, atualizado às 14:54 Facebook

Há mais 11 mortes por covid-19 e 592 casos positivos reportados em 24 horas. Lisboa e Vale do Tejo com os valores diários mais altos. Número de internados é o mais baixo desde 21 de setembro.

No total, registam-se 16.859 óbitos associados à doença covid-19 e 822.314 infeções pelo novo coronavírus SARS CoV-2 no país, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, esta quinta-feira.

Em relação aos valores diários, há mais 11 mortes: seis em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte e uma na zona Centro. São seis pessoas com 80 ou mais anos (cinco mulheres e um homem), duas com 70-79 anos (um homem e uma mulher), duas mulheres entre os 60-69 anos e outra mulher na faixa etária dos 50-59 anos. De salientar que, na quarta-feira, houve três vítimas mortais.

Quanto aos 592 novos casos positivos, é também a região de Lisboa e Vale do Tejo que apresenta os números mais elevados com 267 notificações. O Norte tem mais 150, o Algarve mais 64, o Centro mais 41, o Alentejo mais 35, a Madeira mais 26 e os Açores mais nove.

Os hospitais registam menos 20 internados, num total de 538 doentes infetados que permanecem hospitalizados, dos quais 129 (menos dois) exigem cuidados intensivos. O número de internados é o mais baixo desde 21 de setembro, dia em que estavam internadas 518 pessoas.

Por outro lado, conseguiram recuperar mais 702 pessoas, ascendendo a 778.912 o total de recuperados da covid-19 em Portugal.

As autoridades têm sob vigilância mais 150 contactos, elevando para 15.950 as pessoas que estão em isolamento profilático, quer seja a recuperar da infeção no domicílio ou por contacto com alguém infetado.

Portugal apresenta 26.543 casos ativos de covid-19, ou seja, menos 121 comparando com o dia de quarta-feira.

A nível geográfico, é Lisboa e Vale do Tejo que apresenta o número mais elevado de vítimas mortais por covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020, num total de 7135. Segue-se o Norte com 5305, o Centro com 2999, o Alentejo com 970, o Algarve com 353, a Madeira com 68 e os Açores com 26.

O Norte regista mais casos positivos, com 330.823 notificações, Lisboa e Vale do Tejo tem 311.729 e o Centro reportou 117.204. Segue-se o Alentejo com 29.115, o Algarve com 20.739, a Madeira com 8632 e os Açores com 4072.