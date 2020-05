Mais 13 mortos e 257 infetados com covid-19 em Portugal

JN Hoje às 13:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Há mais 13 óbitos associados à covid-19, 257 novos casos diagnosticados e mais 275 doentes recuperados nas últimas 24 horas.

No total, Portugal já registou 32203 casos de infeção (dos quais, 19186 já recuperaram) e 1396 óbitos associados ao novo coronavírus.

Com uma subida total de 257 casos confirmados no país, a região de Lisboa e vale do Tejo vê o número de infeções aumentar em 231 casos (89,9% dos novos casos foram nesta região). O Norte teve mais 14 casos, o Centro 11 e o Algarve mais um caso positivo.

Analisando a distribuição geográfica dos óbitos, quatro ocorreram no Norte do país, uma no Centro e oito em Lisboa e Vale do Tejo.

Na distribuição de casos por concelho, saliente-se a subida dos concelhos de Lisboa, Amadora (total de 831), Odivelas (total de 534) e Sintra (total de 1173). A capital continua a ser o concelho com maior número de infetados, com 2365 casos já identificados. O Porto de 1354 casos, Gaia 1558, Braga 1225, Valongo 757, Gondomar 1083 e Matosinhos 1277.

O país tem, neste momento, 514 pessoas internadas com covid-19, das quais 63 em Unidades de Cuidados Intensivos, uma diminuição de três casos em ambos os valores.

Olhando para a faixa etária dos óbitos no país, mais de 900 ocorreram no grupo acima dos 80 anos, logo seguido para faixa 70-79, com mais de 250 casos.