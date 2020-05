Mais 14 mortos, 350 novos casos e 274 recuperados em Portugal

Sandra Alves Hoje às 13:09, atualizado às 13:48 Facebook

Há mais 14 óbitos associados à covid-19, 350 novos casos diagnosticados e mais 274 doentes recuperados nas últimas 24 horas.

Portugal regista, esta sexta-feira, 31946 casos de infeção pelo novo coronavírus, um total de 1383 vítimas mortais da covid-19 e são agora 18911 os doentes que recuperaram da doença, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Os 14 novos óbitos ocorreram na região Norte (oito) e na região de Lisboa e Vale do Tejo (seis). No total, o Norte regista 769 óbitos associados à covid-19 e Lisboa e Vale do Tejo - território que vai da península de Setúbal a Santarém - tem 346. Mantêm-se inalterados os números no Centro (237), no Alentejo (um), no Algarve (15), nos Açores (15) e na Madeira (zero).

Por faixa etária, as 14 vítimas mortais reportadas esta sexta-feira são um homem entre os 50-59 anos; dois homens entre os 60-69 anos; um homem entre os 70-79 anos e com mais de 80 anos morreram sete homens e três mulheres.

Do total de 31946 casos de infeção confirmados, há 946 crianças até aos nove anos, 1065 infetados entre os 10 e os 19 anos e 4523 pessoas com mais de 80 anos.

Há 529 doentes hospitalizados, ou seja, mais 17 em relação ao boletim de quinta-feira, e 66 internados em cuidados intensivos (mais um),

Na lista dos concelhos com mais casos confirmados, Lisboa destaca-se com 2324 registos (mais 34). Ainda no distrito de Lisboa, Sintra mantém o registo de 1173 infeções, mas Loures soma mais 48 casos, num total de 982.

Porto (1351), Matosinhos (1277) e Gondomar (1083) não apresentam alterações, mas Gaia regista mais cinco casos (1558) e Braga mais seis (1224).