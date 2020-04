Mais 20 mortes com Covid-19 em Portugal. Total de 24322 infetados

JN Hoje às 12:42 Facebook

O número de infetados com Covid-19 em Portugal subiu para 24322 nas últimas 24 horas. É um aumento de 295 casos face a segunda-feira. Há 948 vítimas mortais, mais 20 que ontem.

A subida no número de pessoas infetadas com o novo coronavírus é de 1,2%. Segundo o boletim que faz o balanço até à meia-noite de segunda-feira e divulgado esta manhã, há já 1389 casos recuperados de Covid-19, mais 32 casos. 3563 pessoas aguardam o resultado de testes já efetuados.

Desde janeiro, foram registados 239065 casos suspeitos de infeção com o novo coronavírus,. 211180 não foram confirmados. Portugal tem 936 pessoas internadas com Covid-19, 172 delas em unidades de cuidados intensivos.

Olhando para a distribuição geográfica da infeção, o Norte continua a ser a região com mais casos (14702) e óbitos (546). A região Centro regista 3289 casos e 194 mortes e Lisboa e Vale do Tejo tem 5593 infetados e 185 óbitos.

O número de infetados em Lisboa (1423), Porto (1211) e Gaia (1263), concelhos com mais casos em Portugal, mantiveram-se inalterados, apesar da subida de 1,2% no valor total dos casos. Na segunda-feira, devido a uma situação semelhante ocorrida no boletim de ontem, o JN tentou confrontar a DGS com este facto, mas não obteve resposta.

Na conferência de imprensa desta terça-feira, Diogo Cruz, subdiretor-geral de Saúde, foi questionado pelo Jornal de Notícias sobre estes valores, que não têm sofrido alterações. Remeteu o tema para a nota metodológica, onde se indica que estes dados correspondem aos registos no sistema SINAVE, num total de 84% dos casos confirmados.