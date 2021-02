Queda acentuada de casos ativos num dia com 203 mortes e 2583 infeções

Hoje às 14:23 Facebook

Portugal reportou, esta terça-feira, 203 mortes associadas à covid-19, num dia com mais 2583 casos identificados da doença, números similares aos de segunda-feira.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) reporta, esta terça-feira, mais 203 mortes associadas à covid-19 e um acréscimo de 2583 infeções causadas pelo vírus da SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, números similares aos de segunda-feira, quando foram reportados 196 óbitos e 2505 casos. O total de vítimas subiu para 14557, enquanto o acumulado de casos desde 2 de março ascende, agora, a 770502.

O número de pessoas internadas diminuiu em 274, a maior descida entre os hospitalizados desde o início da pandemia, com o total a cair para 6070. Os pacientes em cuidados intensivos são agora menos 15, para um total de 862 hospitalizados em estado considerado grave, menos três que os registados no início do mês.

Num dia com 15157 recuperados, 628078 no total, Portugal registou uma descida acentuada dos casos ativos da doença, menos 12777 do que no domingo, para um total de 127867. Ficam sob vigilância das autoridades de saúde um total de 171554 portugueses - menos 9351 do que ontem.

Duas mortes entre os "trintões"

Dos 203 óbitos reportados esta terça-feira, uma subida de sete relativamente aos 196 anotados na segunda-feira, registam-se dois entre pessoas com menos de 40 anos, um homem e uma mulher, numa faixa etária que perdeu 36 vidas desde o início da pandemia.

O escalão etário seguinte, dos 40-49 anos, reportou três óbitos, dois homens e uma mulher, para um acumulado que vai nos 130, enquanto a faixa dos cinquentões registou seis falecimentos, quatro homens e duas mulheres (373 desde o início da pandemia).

A idade está comprovada como fator de agravamento da letalidade da doença, verificada dia após dia pelos dados da DGS, com mais 17 óbitos (dez homens e sete mulheres) e 43 entre os septuagenários (29 masculinos e 14 femininos), numa faixa etária que passou os 300 óbitos desde o início da pandemia.

Entre os mais velhos, perderam-se 132 vidas nas últimas 24 horas, 55 homens e 77 mulheres. Com 9754 óbitos desde o início da pandemia, a faixa etária acima dos 80 anos representa 67% do total nacional das 14557 mortes associadas à covid-19.

Lisboa com mais de 100 mortos mas menos casos desde dezembro

A mortalidade associada à covid-19 continua elevada na Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT), que registou 115 óbitos nas últimas 24 horas, somando o terceiro dia consecutivo com mais de 100 mortes, num mês em que só uma vez, no sábado, se ficou pelos dois dígitos (99), embora no limiar da centena. No total, perderam-se 5905 vidas naquela região.

Em número de casos positivos, as notícias são mais animadoras para a RLVT, que reportou 1214 casos, quase metade do total nacional das últimas 24 horas, mas o registo mais baixo para a zona da capital portuguesa desde os 995 casos de 29 de dezembro. No total, 287879 pessoas foram infetadas no entorno da cidade lisboeta.

A Região Norte (RN) registou 649 casos, uma subida de registo, após 379 de segunda-feira, mas, ainda assim, o registo mais baixo desde os 451 de 26 de dezembro, excetuando o de ontem. No total, 318077 pessoas fora afetadas pelo doença na região mais setentrional do país, tendo morrido 4884 pessoas, 35 nas últimas 24 horas.

Depois da quebra de ontem, para 177 infeções, a Região Centro reportou, esta terça-feira, 439 casos positivos de covid-19, o número mais baixo desde os 296 casos de 28 de dezembro, com o total a ascender, agora, 10941 infeções desde o início da pandemia. No mesmo período morreram 2593 pessoas nessa zona do país, 34 nas últimas 24 horas.

O Alentejo voltou a ultrapassar os três dígitos em número de casos, para 119, o dobro dos 60 reportados na segunda-feira, com o total a subir para 27118. Com mais 16 vítimas nas últimas 24 horas, a região das planícies tem um acumulado de 829 óbitos desde o início da pandemia.

No Algarve foram reportados 88 casos, mais 27 que os 61 de segunda-feira, e um óbito, para um total de 265 vidas perdidas em 18863 infeções registadas desde o início da pandemia.

Os Açores registaram o segundo óbito este mês, 27 desde o início da pandemia, num dia com seis casos novos de covid-19, enquanto a Madeira registou mais 68 casos, para um total de 5095 infeções e 54 óbitos, um nas últimas 24 horas.