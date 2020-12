Mais 2099 casos e 57 mortes por covid em Portugal

Tiago Rodrigues Hoje às 15:41 Facebook

Registam-se esta segunda-feira mais 57 óbitos associados à covid-19 e 2099 novas infeções. Em 24 horas, 2370 pessoas conseguiram recuperar da doença.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, foram registados 2099 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de infeções para 376220 desde o início da pandemia. Com mais 57 mortos, são agora 6191 as vítimas da doença associada ao SARS-CoV-2 em Portugal.

O número de pessoas internadas continua a subir, voltando a superar o registo dos três mil. Com as 131 pessoas hospitalizadas nas últimas 24 horas, são agora 3158 os doentes em enfermaria, ao passo que os doentes em unidades de cuidados intensivos são 502, mais 19 do que no domingo.

São agora 299603 as pessoas recuperadas da doença, mais 2370 nas últimas 24 horas. No total, há 70426 casos ativos da doença, menos 328 que os reportados no domingo. Os contactos em vigilância subiram em 2558, para 85149.

Das 57 vítimas mortais nas últimas 24 horas, 31 eram homens e 26 eram mulheres. A maior parte das vítimas (45) tinha mais de 80 anos (22 homens e 23 mulheres), nove tinham entre 70 e 79 anos (seis homens e três mulheres) e as outras três tinham menos de 70 anos (um homem com 60-69 anos e outros dois com 50-59 anos).

Distribuição geográfica dos casos confirmados por concelho e incidência cumulativa a 14 dias (4/12 a 17/12):