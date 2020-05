Mais 219 infetados com covid-19 em Portugal. 211 foram em Lisboa e Vale do Tejo

JN Hoje às 13:08 Facebook

Portugal já registou 31007 casos de covid-19, um aumento de 219 infetados, em relação ao balanço revelado segunda-feira. Desses, só oito não foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, que subiu de 9567 casos para 9778 .

Olhando para distribuição de casos pelo país, percebe-se que o foco da epidemia se deslocou para a região de Lisboa, que contou com o grosso dos novos casos positivos (211, o que representa 96% dos novos registos). A Norte, a região perdeu dois casos confirmados, ainda sem uma explicação da DGS. O Centro tem mais sete casos, Alentejo mais um e o Algarve mais dois infetados. Portugal aguarda ainda os resultados de 1815 análises laboratoriais.

O relatório desta terça-feira divulgado pela Direção-Geral da Saúde revela ainda mais 12 mortes no nosso país, num total de 1342 óbitos. As mortes ocorreram no Norte (8), Lisboa e Vale do Tejo (3) e região Centro (1).

Olhando para os dados por concelho, a Azambuja, um ponto complexo com mais de um centena de infetados na base logística da Sonae, teve o registo de mais quatro casos. Lisboa é o concelho com maior número de infetados do país, com um total de 2206, quando no último boletim diária da DGS registava 2182. Gaia tem 1552 casos e Porto 1347.

Sobre os casos confirmados, as autoridades de saúde revelam que 513 necessitaram de internamento hospital, sendo que desses 71 se encontram em unidades de cuidados intensivos. Tosse, febre e dores musculares são os sintomas mais frequentes entre os infetados.

Mais de 900 óbitos ocorreram na faixa etária acima dos 80 anos e o novos casos de morte registados neste balanço foram em pacientes acima da faixa etária 60-68 anos.