Mais 260 mortos e 5540 casos de covid em Portugal

Tiago Rodrigues Hoje às 15:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista esta terça-feira mais 5540 casos de covid-19 e 260 mortes. No total, 731 861 pessoas ficaram infetadas e 13017 morreram. Há menos 94 internados e mais 17572 recuperados.

Há mais 5540 infetados com covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira, que eleva para 731 861 o número total de casos confirmados desde março.

Há menos 94 pessoas internadas, num total de 6775, e menos 13 doentes nas unidades de cuidados intensivos, que passam a ser 852.

Nas últimas 24 horas, recuperaram 17572 pessoas, um recorde do número diário de recuperados, num total de 551 956 desde o início da pandemia. Há 166 888 casos ativos, menos 12292 em relação a ontem, e 215 536 contactos em vigilância, menos 4817 em comparação ao dia anterior.

Menos novos casos e mortes, mas mais internados do que na semana passada

Em comparação com o boletim de terça-feira da semana passada, dia 26 de janeiro, o número de novos casos baixou consideravelmente para quase metade, de 10765 para 5540, e o número de novos óbitos desceu de 291 para 260. O número de pessoas internadas é, no entanto, superior esta semana, tendo subido de 6472 para 6775, assim como o número de doentes em unidades de cuidados intensivos, que aumentou de 765 para 852.

PUB

A região de Lisboa e Vale do Tejo volta a ser a que regista mais novos contágios, com 2520, seguindo-se a região Norte, com 1596 infetados. No Centro, ficaram infetadas mais 940 pessoas, no Alentejo mais 230 e no Algarve mais 126. O arquipélago dos Açores regista 18 novos casos e o da Madeira 110.

Em comparação com o boletim de segunda-feira, o número de novos casos baixou na região de Lisboa, de 3370 para 2520, mas subiu nas regiões do Norte, de 1180 para 1596, e do Centro, de 559 para 940.

Quanto às 260 vítimas mortais, 116 eram da região de Lisboa, 65 do Norte, 55 do Centro, 17 do Alentejo e sete do Algarve. Nos Açores e na Madeira não houve novos óbitos.

Dos 260 mortos, 144 eram homens e 116 eram mulheres. Um homem tinha entre 20 e 29 anos. Um homem e três mulheres tinham entre 40 e 49 anos. Três homens e uma mulher tinham entre 50 e 59 anos. Vinte e dois homens e sete mulheres tinham entre 60 e 69 anos. Trinta e um homens e vinte e uma mulheres tinham entre 70 e 79 anos. As outras 170 vítimas tinham mais de 80 anos (86 homens e 84 mulheres). Desde o início da pandemia, já morreram 6789 homens e 6228 mulheres com covid-19.