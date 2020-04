Mais 30 mortes em Portugal devido à Covid-19. Há 19685 infetados

JN Hoje às 12:20 Facebook

O número de casos de Covid-19 em Portugal subiu para 19685 nas últimas 24 horas, mais 663 casos do que sexta-feira. Trata-se de um aumento de cerca de quase 3,5%. Há ainda 687 vítimas mortais, um aumento de 30 óbitos em relação aos dados divulgados ontem.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (393), seguida pelo Centro (157), pela região de Lisboa e Vale Tejo (124), do Algarve (9) dos Açores (4), adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira. A taxa de letalidade da doença é de 3,5% na população geral e 12,5% entre os maiores de 70 anos.

Destaque para o número de recuperados, que subiu de 519 para 610, um aumento de 91 casos. Há 5166 pessoas a aguardar o resultado de testes já efetuados. O sintoma mais comum entre os infetados é a tosse (53%), seguida de febre (38%), dores musculares (27%), cefaleia (25%), fraqueza generalizada (21%) e dificuldade respiratória (16%).

O número de doentes internados diminuiu de 1284 para 1253, mas há mais seis infetados com Covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos, num total de 228. No que respeita à mortalidade, continua a não existir registo de qualquer óbito abaixo da faixa etária 40-49 anos, centrando-se a maior letalidade da doença nos doentes com mais de 80 anos.

No que concerne ao número de casos por concelho, destaca-se que Porto (1040), Gaia (1005) e Lisboa (1033) são os únicos a ter registo de mais de mil casos.