Mais 4452 infetados e 81 mortos por covid-19 em Portugal. Recorde de doentes em UCI

Portugal registou, esta terça-feira, mais 81 mortos devido à covid-19, numa terça-feira em que o número de internados desceu para 3028, menos 12 do que ontem. Ainda assim, os doentes em cuidados intensivos atingiram novo recorde: 431.

Com estes números, são agora 3553 os mortos causados pela pandemia no país. Há mais 4452 novos infetados, num acumulado de 230.124, e 7290 recuperados, para um total de quase 150 mil pessoas que derrotaram a doença.

E ao 17.º dia, Lisboa (e Vale do Tejo) desceu dos mil casos diários de covid-19. Com 812 infeções nas últimas 24 horas, a região em torno da capital portuguesa interrompeu um ciclo de 16 dias seguidos, os primeiros do mês de novembro, sempre com mais de um milhar de casos diários da doença.

Ainda não será a luz ao fundo do túnel de que falava o primeiro-ministro, António Costa, na segunda-feira à tarde, uma vez que, a nível global, os números desta terça-feira, 4452 casos, excedem os da passada terça-feira (3817), numa semana que terminou três dias acima dos seis mil casos, dois deles os piores de sempre.

A Norte o horizonte está ainda carregado, sem vislumbre dessa luz de que falava o primeiro-ministro. Depois da acalmia de de domingo, refletida nos 2063 casos reportados na segunda-feira, os números sobem para perto dos três mil (2941) esta terça-feira, ainda assim um pouco abaixo dos recordes na região, acima dos quatro mil casos diárias entre 13 e 15 de novembro.

Pelo meio, a Zona Centro, registou 353 casos, o número mais baixo dos últimos oito dias, para um acumulado de 21.406 infeções desde o início da pandemia.

O grande salto do dia registou-se no Alentejo, que anotou 243 casos positivos, um máximo para a região, que nunca tinha registado mais de duas centenas de infeções num só dia. Pode ser algum efeito dos registos do fim de semana, que sobem ou descem consoante as metodologias locais, mas eleva as notificações globais para 4547 na região outrora conhecida como o "celeiro de Portugal".

No Algarve, há uma ligeira subida em relação ao fim de semana, para 65 casos, mas aquém dos 86 ou 95 registados na semana passada, que ajudaram a levar o total de infeções na região mais autral do país para 4238 casos, dede o início da pandemia.

Nas ilhas, são mais 11 os casos nos Açores (625 no total) e 27 na Madeira, que tem, agora, um acumulado de 721 infeções reportadas no total.

Recorde de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos: 431

Apesar de o número de internados ter descido para 3028 (menos 12 do que no boletim anterior), os pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos aumentaram para 431 (mais cinco do que ontem).

Duas mortes entre os 50 e 59 anos

Dos 81 óbitos, 43 foram registados no Norte, 21 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 11 no Centro, quatro no Alentejo e dois no Algarve.

Como vem sendo habitual, também esta terça-feira a maior parte das mortes por covid-19 é de doentes com mais de 80 anos (20 homens e 35 mulheres), sendo que há ainda 21 vítimas mortais entre os 70 e 79 (14 homens e sete mulheres), três na faixa etária dos 60 e duas na dos 50 (dois homens).