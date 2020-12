Mais 5080 casos de covid-19 no dia com mais mortos desde o início da pandemia

Hoje às 14:07 Facebook

Portugal registou esta sexta-feira 5080 novos casos e 95 mortes por covid-19, o pior dia de sempre. No total, mais de 340 mil pessoas já foram infetadas com o novo coronavírus e 5373 morreram.

Sexta-feira negra, com Portugal a atingir um novo máximo diário de mortos por covid-19. Com os 95 óbitos registados nas últimas 24 horas, são agora 5373 as vidas perdidas para a doença causada pelo vírus da SARS-CoV-2 desde o início da pandemia.

O negro recorde deixa marcas em todas as regiões de Portugal, das ilhas ao continente. O Norte, a zona mais fustigada pela pandemia, anotou 41 óbitos, para um total de 2578, quase metade do total de vítimas mortais a nível nacional.

No centro são mais 16 as vidas levadas pela pandemia (713 desde março), enquanto na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foram anotados 32 óbitos, num acumulado de luto que já tocou as famílias de 1863 pessoas.

A sul do Tejo, o Algarve somou mais duas vítimas (58 no total), tantas como o Alentejo, que anotou já 138 óbitos desde o início da pandemia. No dia em que a morte voltou aos territórios insulares, os Açores anotaram mais uma vítima mortal, para um total de 20, dois dias depois do último registo mortal. Na Madeira, foi registada mais uma morte, após mais de um mês sem baixas fatais no arquipélago madeirense.

Nos hospitais, o cenário aligeirou um pouco, com o número de internado a descer para 3230 (menos 74), enquanto os casos graves são agora 507, menos dois do que na quinta-feira.

Sem vítimas mortais nos escalões abaixo dos 60 anos

Num dia com recorde de óbitos, não houve qualquer vítima mortal nos escalões abaixo dos 60 anos. Como é sabido, os maiores de 80 anos são os mais penalizados e este dia não foi exceção: 70 dos 95 óbitos anotados nas últimas 24 horas (73% do total diário) tinham mais de oito décadas vividas. No global, das 5373 vítimas da doença, 3620 (67% do total) estavam no escalão etário mais avançado.

Em linha com as percentagens a nível nacional, o escalão dos 70-79 anos perdeu mais 18 vidas (12 homens e seis mulheres), cerca de 20% do total diário, percentagem idênitca à global, que se traduz por 1092 vidas perdidas, do total nacional de 5373, desde que foi sinalizada a primeira morte associada à covid-19 em Portugal, a 16 de março.

O escalão dos 60-69 anos registou seis óbitos, todos de mulheres, elevando o total para 453, cerca de 8% do total nacional (6% nesta sexta-feira).

Nas últimas 24 horas, mais 4100 pessoas recuperaram da doença, para uma súmula de 263648. Há mais 885 casos ativos, uma subida para 71266, relativamente aos 70381 que estavam contabilizados na quinta-feira.

Os números de casos mais elevados desde sábado passado

A Região Norte (RN) soma agora 178378 casos totais de covid-19 desde o início da pandemia, com os 2578 registados nas últimas 24 horas. Um número que representa 47% do total nacional diário, naquele que é o pior registo na zona mais setentrional do país em cerca de uma semana, desde o dia 5, quando tocou a barreira dos três mil. Comparando as sextas-feiras, a RN teve menos 182 casos hoje do que os 2577 de há oito dias.

Esta sexta-feira, na ressaca de um feriado precedido de ponte, os números na Região Centro denotam uma subida relativamente ao registo médio da semana. Os 713 casos reportados nas últimas 24 horas são os mais elevados desde sábado passado, quando superou as 866 infeções. O acumulado ascende a 35358 desde o início da pandemia. De uma sexta para outra, são mais 161 os novos casos na RC.

Já não será surpresa a esta altura do texto assinalar que os 1618 casos reportados pela RLVT configuram o máximo desde sábado, 5 de dezembro, quando a região da capital e arredores sinalizou 1908 infeções. De uma sexta-feira para outra, há um acréscimo de 108 casos, dos 1508 de dia 4 para os atuais 1618, que elevam o acumulado para 110635.

O Alentejo, que ontem tinha atingido um pico de 267 infeções, só superado pelas 325 de 16 de novembro, registou mais 193 casos de covid-19 (7613 no total). De uma sexta-feira para outra, são mais 87 notificações.

O Algarve registou 66 novos casos, mais três do que na quinta-feira, mas menos 22 que na sexta-feira passada. No total, são 6015 os registos de doença associada ao vírus da SARS-CoV-2.

Nas ilhas, nota para os 16 novos casos nos Açores (1270 no total) e mais seis na Madeira, que agora contabiliza 1018 infeções desde o início da pandemia.