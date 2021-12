Desde fevereiro que não havia tantos casos de covid-19 num dia

R. S. Hoje às 14:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou esta quarta-feira mais 5800 casos e 11 mortes por covid-19. Desde fevereiro que não havia tantos casos num dia.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta quarta-feira contabiliza mais 5800 doentes, o que eleva para 1 205 993 o número total de casos confirmados desde março de 2020. O número de hoje reflete um aumento dos casos registados na terça-feira, quando foram contabilizados 3591 contágios, e na quarta-feira passada, quando houve 5286 infeções. Não havia tantos contágios em 24 horas desde 6 de fevereiro, quando foram registadas 6132 infeções num só dia.

À semelhança do que vem sendo habitual, é na região de Lisboa e Vale do Tejo que se concentra o maior número de novos casos de infeção (2111), seguindo-se o Norte, com 1688. No Centro, há mais 1223 contágios, no Algarve 423 e no Alentejo 167. Na Madeira, há mais 148 infetados e nos Açores 40.

Por outro lado, recuperaram da doença mais 3586 pessoas.

Internados aumentam em dia com 11 mortes

Nas últimas 24 horas, morreram em Portugal mais 11 pessoas por doenças associadas à infeção com Sars-CoV-2: cinco no Norte, três no Centro, uma em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Alentejo e uma no Algarve.

Quanto ao número de internados, a tendência mantém-se crescente: há mais 14 doentes em enfermaria nos hospitais (967 no total), com as unidades de cuidados intensivos a albergarem 150 pacientes (mais 8 do que ontem).

PUB

O índice de transmissibilidade está em 1,08 e a incidência a nível nacional 508,8 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias.