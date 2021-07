Mais 600 mil utentes vacinados em quatro dias e novo apelo à calma

C.S. Hoje às 19:00 Facebook

A "task force" para o plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal destacou, esta quinta-feira, que foram vacinados, em território continental, mais 600 mil utentes em apenas quatro dias e lançou um novo apelo ao civismo e tolerância dos utentes perante mais casos de comportamentos incorretos para com os profissionais.

"Apesar de alguns constrangimentos e perturbações e da inerente perda de qualidade do processo de vacinação nesta fase, a 'task force' agradece o comportamento cívico, tolerante e responsável da esmagadora maioria dos utentes. No entanto, continuam a chegar" ao seu conhecimento "relatos de comportamentos, amiúde, menos corretos de alguns utentes para com os muitos profissionais que se encontram nos diversos centros de vacinação covid", começa por referir o comunicado.

"Por esta razão, volta-se a reforçar o apelo ao respeito e consideração pelos muitos profissionais que dão diariamente o seu melhor para garantir a segurança e qualidade do processo de vacinação", apela a "task force".

Além disso, destaca que quarta-feira foram administradas cerca de 154.600 doses, estimando-se que esta quinta-feira "se alcance um valor semelhante". "Desta forma, já foram vacinados, em Portugal continental, mais 600 mil utentes em apenas quatro dias", sublinha ainda.