Mais 6049 casos e 79 mortes por covid-19

Há mais 79 óbitos por covid-19 e 6049 novas infeções pelo coronavírus SARS CoV-2 nas últimas 24 horas. Mais 3222 doentes conseguiram recuperar.

Portugal regista, esta quarta-feira, um total de 6830 mortes associadas à covid-19 e 406.051 casos positivos desde o início da pandemia, em março.

Nas últimas 24 horas ocorreram 79 óbitos de doentes infetados: 31 na região Norte (3157 no total), 25 em Lisboa e Vale do Tejo (2377), 12 na zona centro (980), nove no Alentejo (211) e dois no Algarve (71). Na região dos Açores (22) e da Madeira (12) não ocorreram vítimas mortais neste período. A faixa etária dos 80 ou mais anos é a que concentra a maioria das mortes por covid-19 e, nesta quarta-feira, são 60 pessoas (27 homens e 33 mulheres). Entre os 70-79 anos morreram 13 doentes (oito homens e cinco mulheres), entre os 60-69 anos há a lamentar cinco óbitos (um homem e quatro mulheres) e um doente tinha entre 50-59 anos.

Em relação aos novos casos, depois de nos últimos dias os números andarem abaixo dos três mil registos e na terça-feira ter ultrapassado este valor (3336), esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde dá conta de 6049 casos positivos. A região Norte concentra o maior número de novas infeções com 2390 (207.376 no total), seguida de perto por Lisboa e Vale do Tejo com mais 2097 (130.938). A zona centro tem mais 1063 casos (46.306), o Algarve mais 220 (7.479), o Alentejo mais 201 (10.599), os Açores mais 47 (1796) e a Madeira mais 31 (1557).

Há atualmente 2896 doentes covid-19 internados (menos 34) e 487 estão em unidades de cuidados intensivos (mais um).

Por outro lado, o número de recuperados aumentou em 3222, para um total de 331.016, e há mais 2748 casos ativos elevando este parâmetro para 68.205.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 91.090 contactos, menos 51 em relação a terça-feira.