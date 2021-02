Mais 67 mortos em dia com 1940 casos de covid-19 em Portugal

Hoje às 14:59 Facebook

Portugal registou 67 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, período no qual foram reportados 1940 casos associados à doença causada pelo vírus da SARS-CoV-2.

O total de mortes associadas à covid-19 subiu para 15821, contando com as 67 registadas esta sexta-feira, uma descida acentuada relativamente aos 105 óbitos reportados na quinta-feira. Segundo dados do boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), 794769 pessoas foram infetadas com o vírus da SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, 1940 das quais nas últimas 24 horas.

O total de óbitos, é o segundo mais baixo desde o início do ano, apenas com mais uma vítima mortal que os 66 reportados a 1 de janeiro, o mês mais negro da pandemia em Portugal, no qual foram perdidas 5576 vidas por causas associadas à covid-19.

Os 1940 casos reportados nas últimas 24 horas, menos quatro que os 1944 de quinta-feira, representam o quinto dia, em sete, com menos de dois mil casos diários, o limiar abaixo do qual os especialistas consideram necessário atingir, de forma sustentada, para que seja possível o alívio das medidas de confinamento.

As notícias são encorajadoras, também, para os hospitais, com o número de internados a cair para 3584, menos 235 do que na quinta-feira, número mais baixo desde 10 de janeiro. Nas Unidades de Cuidados Intensivos há menos 19 pessoas, 669 no total, o registo mais baixo desde 19 de janeiro, há um mês.

O total de casos ativos em Portugal caiu para 87082 nas últimas 24 horas (menos 2531), enquanto o total de pessoas sob vigilância das autoridades é, agora, de 100282, menos 7271 do que ontem. Há, ainda, mais 4404 pessoas recuperadas - 691866 desde o início da pandemia.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) reportou cerca de 50% do total diário de casos (975 em 1940) e de óbitos (38 dos 67 registados nas últimas 24 horas).

A Região Norte confirmou 403 casos e 10 óbitos, o registo mais baixo desde 26 de outubro, e 489 casos, mais sete que os 482 de quinta-feira.

Ao centro, foram reportados 13 óbitos e 287 casos positivos, enquanto no Alentejo houve mais 49 infeções e quatro mortes. No Algarve foram contabilizados 75 positivos e dois óbitos.

Açores e Madeira registaram mais um dia sem óbitos, embora a "Pérola do Atlântico" tenha reportado 140 casos de covid-19, um dos registos mis elevados no arquipélago madeirense, enquanto os açorianos acrescentaram 11 infeções ao registo.