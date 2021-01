Mais 3241 infetados no dia em que Portugal ultrapassa as sete mil mortes por covid-19

Este sábado há 73 mortes associadas à covid-19 (mais de sete mil no total) e 3241 novas infeções. Em 24 horas, recuperaram da doença 1482 pessoas. Pacientes internados voltaram a subir.

Após três dias consecutivos com um número de infeções acima dos seis mil, Portugal regista, este sábado, mais 3241 infetados com covid-19.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que soma o maior número de novos casos: 1418 de um total de mais de 137 mil. Segue-se o Norte, com 1104 casos (quase 214 mil). Na região Centro há mais 447 (em 49.642), no Alentejo mais 97 (em mais de 11.500) e no Algarve mais 118 (em 8015). O arquipélago dos Açores regista 28 novos casos (em 1913) e o da Madeira 29 (1671 no total).

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá ainda conta de uma subida do número de mortes: 73, depois dos 66 de ontem. Desde o início da pandemia, em março, morreram 7045 pessoas e quase 424 mil contraíram o vírus. Recuperaram da doença 340.150: 1482 nas últimas 24 horas.

Nova vítima na casa dos 40 anos

A grande maioria das vítimas (48) tinha mais de 80 anos, havendo ainda a lamentar 15 mortes na faixa etária dos 70 aos 79 anos, seis na dos 60 aos 69, três na faixa dos 50 aos 59 e uma na casa dos 40.

Mais 52 internados e mais nove pacientes em UCI

O número de doentes internados nos hospitais voltou a subir: são hoje mais 52 (2858 no total). Em unidades de cuidados intensivos há mais nove pacientes (492).