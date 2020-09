Mais 770 casos e 10 mortes por covid-19: não havia tantos novos infetados desde abril

Rita Salcedas Hoje às 15:12, atualizado às 15:40 Facebook

Há mais dez mortes e 770 novos casos de infeção por covid-19. O número diário de infetados já não era tão alto há cerca de cinco meses e o número de óbitos há dois. Ao todo, contam-se 66.396 infetados e 1888 vítimas mortais. Há mais 266 recuperados.

O número de novos infetados, que na quarta-feira foi de 604, salda-se hoje em 770, revela o boletim diário da Direção-Geral da Saúde. Trata-se do maior aumento diário desde 2 de abril (quando houve 783 mortes), sendo este o oitavo dia com mais óbitos desde o início da pandemia. A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que mais casos regista (373 de um total de 33.960), seguindo-se o Norte (mais 255 de 23.984). No Centro, há mais 97 infetados (em 5480), no Alentejo mais 14 (em 1231) e no Algarve mais 27 (1304). O arquipélago dos Açores regista mais um caso, de um total de 241. E na Madeira há mais três infetados, de 196. Há ainda mais 494 doentes ativos face a ontem, de um total de 19.714.

Morreram em Portugal mais dez pessoas (o número mais alto desde 9 de julho), elevando para 1888 o número total de mortes por covid-19. Cinco das vítimas registaram-se no Norte, duas no Centro, duas em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Alentejo.

Mais recuperados e menos internados

Por outro lado, os novos doentes recuperados (266 de 44.794) refletem o maior número de recuperações num dia desde 8 de agosto, quando 277 pessoas foram dadas como curadas.

Embora o número de novos casos e mortes tenham aumentado face aos anteriores balanços, não se verifica maios pressão nos hospitais. Há menos dois doentes internados em enfermaria (480 no total) e também menos outros dois nas unidades de cuidados intensivos (59)