Mais 87 mortos e 4868 casos de covid-19 em dia com 6829 recuperados

Portugal tem mais 87 óbitos associados à covid-19 e 4868 novas infeções pelo novo coronavírus em 24 horas. Há mais 6829 doentes recuperados.

Este sábado, Portugal contabiliza um total de 4363 óbitos de covid-19 e 290.706 infeções confirmadas pelo coronavírus SARS-CoV-2.

Das 87 vítimas mortais registadas no boletim epidemiológico deste sábado, 42 ocorreram na região Norte, 29 em Lisboa e Vale do Tejo, 11 no Centro, quatro no Alentejo e uma no Algarve. São 48 doentes com 80 ou mais anos (27 homens e 21 mulheres), 24 na fixa etária dos 70-79 anos (16 homens e oito mulheres), dez entre os 60 e 69 anos (oito homens e duas mulheres), três com 50-59 anos (dois homens e uma mulher) e dois homens entre 40-49 anos.

É também a região Norte que regista o maior aumento de infeções diárias: são mais 2496 casos num total de 152.200 desde o início da pandemia, em março. Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 1313 casos (96.705), o Centro mais 775 (28.825), o Alentejo mais 127 (5926), o Algarve mais 94 (5220), os Açores mais 39 (953) e a Madeira mais 24 (877).

Destaque para o número de recuperados este sábado: são mais 6829 doentes dados como curados da covid-19 (no boletim de sexta-feira foram 5444), num total de 206.275.

Estão internados 3155 infetados com o novo coronavírus (menos 53) e há 529 (mais três) em cuidados intensivos.

Há 80.485 contactos sob vigilância das autoridades de saúde (menos 228) e continuam ativos 80.068 (menos 2048).

Até agora, 16 de novembro foi o dia com maior registo de óbitos diários (91) e 19 de novembro tem o recorde de novas infeções em 24 horas (6994).