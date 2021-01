Mais 90 mortos e quase cinco mil casos de covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:19, atualizado às 14:52 Facebook

Esta terça-feira, a DGS dá conta de mais 90 óbitos por covid-19 e 4956 casos positivos do novo coronavírus. Em 24 horas, mais 4691 doentes recuperaram e 89 foram internados.

Portugal regista um total de 7286 vítimas mortais associadas à covid-19 e 436.579 infeções de SARS CoV-2 desde o início da pandemia, em março de 2020.

O Norte contabiliza 33 dos 90 óbitos do boletim epidemiológico desta terça-feira (são agora 3312), a região de Lisboa e Vale do Tejo soma mais 24 (2536) e no Centro morreram 17 doentes infetados (1062). O Alentejo tem mais 14 mortos (263), o Algarve mais um (75), assim como a Madeira (16). Nos Açores não se verifica alteração em relação ao dia anterior (22).

Uma das vítimas mortais é uma mulher entre 30-39 anos. A maioria dos óbitos continua a verificar-se na faixa etária dos 80 ou mais anos - esta terça-feira são 59 pessoas (26 homens e 33 mulheres). Entre os 70-79 anos morreram 12 infetados (dez homens e duas mulheres), entre os 60-69 anos são 14 (sete homens e sete mulheres) e com 50-59 anos faleceram quatro (dois homens e duas mulheres).

Em relação aos 4956 novos casos confirmados, 1945 são no Norte (218.546 no acumulado) e 1552 em Lisboa e Vale do Tejo (141.509). A zona Centro tem mais 845 registos positivos (51.736), o Alentejo mais 310 (12.376) e o Algarve mais 193 (8529). Nas regiões autónomas, a Madeira soma 72 novas infeções (1826) e os Açores 39 (2057).

Destaque para os 4691 doentes recuperados nas últimas 24 horas (349.110 no total) e para mais 1828 contactos sob vigilância das autoridades de saúde, elevando este valor para 96.577. Estão ativos mais 175 casos de covid-19 (80.183).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que foram hospitalizados mais 89 doentes infetados, havendo agora 3260 internados, dos quais 512 estão em unidades de cuidados intensivos (mais dois).