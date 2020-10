Mais 963 casos e 12 mortes: hoje é o terceiro dia com mais infetados

Rita Salcedas Hoje às 14:40, atualizado às 15:10 Facebook

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 12 vítimas mortais e 963 novos casos de covid-19. Recuperaram mais 486 pessoas. No total, desde o início da pandemia, morreram 1995 pessoas em Portugal e 78.247 foram infetadas.

O número de novos infetados, que na sexta-feira foi de 888, salda-se hoje em 963, revela o boletim diário da Direção-Geral da Saúde. É o terceiro aumento diário mais alto desde o início da pandemia, só atrás dos 1035 casos registados a 31 de março e dos 1516 de dia 10 de abril. Há mais 465 doentes ativos face a ontem, de um total de 26.407, e mais 486 doentes recuperados (de 49.845). No total, 78.247 pessoas estão ou já estiveram infetadas com o vírus - 42.760 mulheres e 35.487 homens.

Dos novos casos, 440 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo (que contabiliza 39.928), o que representa 45,6% do total de infetados. Segue-se o Norte, com mais 362 casos (37,5%), de 28.094. No Centro, há mais 60 infetados (em 6354), no Alentejo mais 43 (em 1555) e no Algarve mais 49 (1792). O arquipélago da Madeira soma mais sete infetados, de um total de 242, e nos Açores há mais dois casos, elevando o quadro global para 282.

Face ao último balanço, morreram em Portugal mais 12 pessoas com covid-19, elevando para 1995 o número total de mortes por covid-19 (mil homens e 995 mulheres). Seis vítimas mortais foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte, duas no Centro e uma no Alentejo. Trata-se de sete homens - um na faixa etária dos 50-59 anos, três na dos 70-79 e outros três com 80 anos ou mais - e de cinco mulheres - uma com idade entre os 70 e 79 anos e quatro com 80 ou mais.

O número de internamentos regista um decréscimo: há agora menos 14 pessoas em enfermaria (total de 668) e menos uma em unidades de cuidados intensivos (106). Sob vigilância, estão 46.228 pessoas, mais 615 face a ontem.