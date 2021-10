Mais 900 casos de covid-19 pela segunda vez na mesma semana

Daniela Jogo Hoje às 14:24 Facebook

Portugal reportou, este sábado, mais três mortes e 911 novos casos associados à covid-19.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde contabiliza mais 911 doentes com covid-19, o que eleva para 1 089 888 o número total de casos confirmados desde março de 2020. O balanço deste sábado reflete um aumento do número de casos registados na sexta-feira, quando houve 844 novos contágios, e também face a sábado passado, dia em que houve 883 novos contágios.

Esta foi a segunda vez na mesma semana que os casos de covid-19 ultrapassaram a barreira dos 900. A primeira vez foi na quarta-feira, com os novos contágios a chegarem aos 965.

Este sábado, como tem sido a tendência dos últimos dias, a maioria das novas infeções foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (369). Segue-se o Norte (233), Centro (191), Algarve (50), Alentejo (33), Madeira (22) e Açores (13).

Segundo a DGS, o total de casos ativos diminuiu em 88, para 31 452, num dia em que mais 996 pessoas recuperaram da doença (1 040 280 no total). Há, ainda, 22 239 contactos sob vigilância das autoridades, menos 71 do que na sexta-feira.

Menos internados nos hospitais

Há mais três vítimas mortais associadas à doença - menos um óbito do que ontem e do que há uma semana. Duas vítimas foram registadas na região Centro e uma em Lisboa e Vale do Tejo.

Ao contrário do que aconteceu ontem, este sábado há menos 13 internados. Do total de 318 pessoas acamadas, 64 são doentes considerados graves, menos um do que ontem e mais nove do que no sábado passado.