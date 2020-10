Portugal com recorde de casos de covid-19, mais 1646 em 24 horas

JN Hoje às 14:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista, este sábado, mais 1 646 casos de infeção por covid-19, acrescentando, ainda cinco vítimas mortais ao balanço da doença.

Portugal somou mais de mil casos de covid-19 pelo terceiro dia consecutivo. Depois dos 1278 de quinta-feira e dos 1394 de sexta-feira, este sábado foram contabilizadas mais 1 646 infeções.

Ao somar 1 646 infeções, o pior registo de sempre, o país contabiliza 85 574 infeções por coronavírus desde 2 de março, quando a doença foi oficialmente identificada em Portugal.

O Norte volta a ocupar o topo dos contágios com 920 casos, seguido de Lisboa com mais 546, o Centro tem 155, o Alentejo e o Algarve registam mais oito casos, a Madeira tem mais sete e os Açores mais dois doentes.

Segundo o boletim diário da DGS, divulgado este sábado, foram associadas mais cinco mortes à covid-19, para um acumulado nacional de 2067. Dois óbitos foram registados no Norte, outros dois em Lisboa e Vale do Tejo e um no Algarve.

As vítimas mortais são três mulheres, duas com mais de 80 anos e uma com idade entre os 70 e os 79 anos, e dois homens, um com mais de 80 anos e um com idade entre os 50 e os 59 anos.

Nas últimas 24 horas, há mais 1002 casos ativos, perfazendo um total de 30 704 doentes com covid-19. Mais 20 pessoas estão internadas nos hospitais portugueses (831 no total) e menos três doentes estão nos cuidados intensivos (122 no total).