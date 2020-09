Mais cinco mortos e 899 novos casos por covid-19 em Portugal

JN Hoje às 14:16 Facebook

Há mais cinco mortes associadas à covid-19 e 899 novas infeções, esta sexta-feira.

No total, morreram 1 936 pessoas com o novo coronavírus desde o início da pandemia no nosso país. Mais de 72 mil pessoas (72 055) foram diagnosticadas com a covid-19 desde meados de março, quando foi registado o primeiro caso em Portugal.

Esta sexta-feira, nas últimas 24 horas, 327 pessoas recuperaram da doença, perfazendo um total de 47 003 doentes recuperados. Neste momento, há 23 116 casos ativos em Portugal - mais 567 do que no dia anterior.

O número de doentes internados registou também um aumento face a quinta-feira. Hoje, há mais 36 pessoas internadas com covid-19 (ontem foram mais 17) e mais uma pessoa nos cuidados intensivos (86 no total).

Das cinco vítimas mortais registadas esta sexta-feira, três foram contabilizadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma era do Norte e uma residia no Centro.